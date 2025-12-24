Argelia arranca con autoridad en la Copa Africana bajo la mirada de Zidane

La Copa Africana de Naciones comenzó de manera contundente para Argelia, una de las grandes favoritas al título. En su debut en el Grupo E, los Zorros del Desierto derrotaron 3-0 a Sudán, un rival que terminó el partido con diez hombres y que poco pudo hacer ante el dominio argelino.

El encuentro, disputado en Rabat, tuvo un ingrediente especial: la presencia de Zinedine Zidane en las tribunas, siguiendo de cerca la actuación de su hijo Luca Zidane, portero titular del combinado argelino.

El ambiente fue inmejorable en el Estadio Moulay El Hassan. Cada aparición de Zidane en las pantallas gigantes fue acompañada por aplausos y ovaciones del público, que reconoció a una de las grandes leyendas del futbol mundial. En la cancha, Argelia respondió con balompié efectivo, intensidad y jerarquía desde el primer minuto.

Zidane seguro bajo los tres palos

Argelia no perdió tiempo para imponer condiciones. Apenas al minuto 2, Riyad Mahrez abrió el marcador tras una jugada colectiva bien trabajada, culminada con una asistencia generosa de Hicham Boudaoui. El gol temprano marcó el rumbo del partido y obligó a Sudán a adelantar líneas.

Ahí apareció Luca Zidane. El guardameta, que decidió representar al país de su abuelo, fue titular ante la lesión de Alexandre Oukidja y respondió con seguridad.

Zidane tuvo intervenciones clave para frenar los intentos sudaneses, primero al negar un avance peligroso de Yaser Awad y luego al desviar otro disparo del mismo atacante. Incluso, Abdel Raouf estuvo cerca de empatar, pero su remate se fue por encima del arco.

Antes del descanso, el partido se inclinó aún más para Argelia. Salah Adil fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Rayan Aït-Nouri, cuando la lluvia comenzaba a hacerse presente en Rabat.

Mahrez lidera y Maza se estrena con gol

Con un hombre más, Argelia manejó el partido con paciencia y volvió a golpear en la segunda mitad. Al minuto 61, Mohammed Amoura puso un centro exquisito con el exterior del pie para que Riyad Mahrez firmara su doblete y ampliara la ventaja.

El cierre fue la cereza del pastel. Baghdad Bounedjah ganó un balón aéreo y asistió a Ibrahim Maza, quien con apenas 20 años marcó su primer gol internacional al minuto 85, sellando el 3-0 definitivo.

Así, Argelia se coloca en la cima del Grupo E y manda un mensaje claro: es candidata seria al título. Bajo la atenta mirada de Zidane y con un equipo sólido en todas sus líneas, los "Zorros del Desierto" comenzaron su camino con paso firme.

