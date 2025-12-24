¡BOMBAZO! El traspaso del Manchester City que podría sacudir la Premier League

Manchester City ha intensificado sus gestiones para cerrar el fichaje del extremo del Bournemouth Antoine Semenyo de cara a la próxima ventana invernal, según fuentes cercanas al futbol de la Premier League. Los contactos entre los representantes del jugador y la cúpula del City habrían sido “positivos” y la entidad de Pep Guardiola se habría situado como una de las opciones preferentes para el futbolista.

¿Cuánto pagaría el Manchester City por Antoine Semenyo?

El factor determinante en la aceleración del mercado es la cláusula de rescisión del atacante, Semenyo dispone de una cláusula de aproximadamente £65 millones que se activa en las primeras dos semanas de enero, lo que podría facilitar una salida inmediata siempre que un club esté dispuesto a ejecutarla. Esa condición contractual es el elemento que explica la urgencia de los equipos interesados.

¿Cuáles son los equipos de la Premier League que siguen a Antoine Semenyo?

Fuentes especializadas desde Inglaterra señalan que, aunque Liverpool y Manchester United han mostrado interés, Manchester City se perfila ahora como el favorito y el propio jugador habría expresado una preferencia por recalar con los Citizens, circunstancia que inclina la carrera a favor. No obstante, aún no existe un acuerdo firme entre clubes y la negociación sigue abierta.

En lo deportivo, Semenyo llega avalado por una campaña destacada en Bournemouth, el extremo ghanés ha aportado goles y dinamismo por la banda, lo que ha despertado el interés de varios grandes de la Premier. Para Manchester City, la incorporación supondría añadir velocidad y capacidad de desborde en el frente de ataque, además de ampliar las opciones tácticas que ofrece Guardiola en la rotación ofensiva.

La operación conlleva riesgos y oportunidades. Por un lado, el coste de la cláusula y la adaptación al estilo del City son factores a considerar, por otro, Semenyo representa una solución a medio plazo para una plantilla que busca recambios de calidad en ataque. Todo apunta a que las próximas dos semanas del mercado definirán si la oferta del Manchester City cristaliza o si la carrera por el jugador deriva hacia otros clubes.

