¿Lesión de peligro? Revelan cuántas semanas durará la rehabilitación de Isaac del Toro

La lesión de Isaac del Toro generó mucha preocupación entre los amantes del ciclismo a nivel nacional, pues esta se dio en uno de los mejores momentos para el mexicano desde hace algunos meses. Ante tal situación, aquí conocerás cuántas semanas estarán en rehabilitación.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Como sabes, fue a principios de este mes cuando Isaac del Toro sufrió una dolorosa caída en la tercera etapa de Itzulia 2026, también conocida como la Vuelta al País Vasco. Desde aquel momento el nacido en Ensenada no ha regresado, lo cual ha causado cierto nerviosismo entre sus seguidores.

¿Cuánto tiempo estará Isaac del Toro en rehabilitación?

Una vez que se supo del choque UEA Team Emirates, su equipo en la máxima categoría del ciclismo, confirmó que Isaac del Toro había presentado una rotura muscular en el muslo derecho. Esta lesión no es la más importante que el mexicano pudo tener, aunque tampoco exime que se pierda algunas competiciones.

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Cabe mencionar que esta lesión se presenta en el que tal vez es el año más importante de Isaac en la búsqueda de consolidarse como el mejor del mundo. Por tal motivo, el hecho de perderse algunas competencias podría rezagarlo drásticamente en el ranking de la UCI.

Dicho lo anterior, vale decir que el sitio oficial de los Juegos Olímpicos establece que su tiempo estimado de recuperación será de tres a seis semanas, lo anterior dependiendo de su evolución y de la forma en cómo su cuerpo reciba el tratamiento, motivo por el cual el mexicano podría estar de vuelta a mediados del próximo mes.

¿Qué competiciones se perderá Isaac del Toro?

Además de haberse perdido el tramo final de la Vuelta al País Vasco, Isaac del Toro también se perderá el Tríptico de las Ardenas; es decir, el Amstel Gold Race, la Flecha Valona y el Lieja - Bastoña - Lieja. No obstante, todo haría indicar que su participación en el próximo Tour de Francia, a realizarse del 4 al 26 de julio, no corre peligro.