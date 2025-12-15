El movimiento de Anselmi que podría golpear directo a Cruz Azul

El nombre de Martín Anselmi vuelve a aparecer con fuerza en el mapa del futbol internacional. Mientras Cruz Azul atraviesa un momento de planificación de cara al próximo torneo , el ex entrenador celeste está a punto de tomar una decisión que no solo marcará su futuro… sino que podría impactar directamente en La Noria.

Aunque en México su nombre ha sido relacionado con posibles regresos, el escenario que hoy toma mayor fuerza apunta hacia Sudamérica. Argentina, Chile o Brasil aparecen como destinos probables para su siguiente proyecto. Y como suele ocurrir con los técnicos que conocen bien su antiguo vestidor, Anselmi no llegaría solo.

Desde su entorno ya se perfila un primer pedido concreto. No se trata de una apuesta ni de un refuerzo a desarrollar, sino de un futbolista que conoce a la perfección, que entiende su idea y que hoy es uno de los engranes más importantes del Cruz Azul actual.

Faravelli, el nombre que enciende las alarmas en La Noria

Lorenzo Faravelli se ha convertido en una pieza esencial dentro del funcionamiento del equipo. Orden, lectura de juego, equilibrio y una comprensión táctica que lo hacen casi irremplazable en el esquema de Nicolás Larcamón. Por eso, su nombre como posible objetivo de Anselmi no pasa desapercibido.

La posible salida del mediocampista no sería una simple transferencia más. Sería un golpe directo al corazón del proyecto deportivo, obligando a la directiva a reaccionar rápido y con precisión quirúrgica. Perder a Faravelli implicaría reconstruir una zona clave del campo justo cuando Cruz Azul busca estabilidad y continuidad.

Pero por otro lado, recientemente Faravelli renovó su contrato con Cruz Azul y esa es la buena noticia para el club celeste. El que quiera al mediocampista tendrá que abrir la billetera.

Un mercado que se avecina movido… y decisiones urgentes

En Cruz Azul saben que el próximo mercado no será tranquilo. Se esperan varios movimientos, tanto de entrada como de salida, y la posible ofensiva por Faravelli añade presión a una planificación que deberá ser estratégica.

Mientras Anselmi define su próximo banquillo, en La Noria siguen atentos. Porque a veces, el mayor movimiento del mercado no empieza con una oferta… sino con una llamada.