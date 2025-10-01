Martín Anselmi, en la órbita para volver a un GRANDE de la Liga BBVA MX

El entrenador Martín Anselmi está en la órbita de Pumas, un equipo grande de la Liga MX, que tiene en la tablita al timonel Efraín Juárez quien jornada a jornada ve desgastado su proyecto y aunque no hay ninguna decisión, coinciden reportes que los universitarios le han echado el ojo a Anselmi y que pensarían en entrevistarlo.

Los Pumas de Juárez van en caída y el discurso de Efraín pierde fuerza en el vestidor y también ante los medios de comunicación. El proyecto del ex jugador de los felinos parece estar cercano a su fin y en Pumas se han puesto a trabajar para saber quién podría llegar a ese banquillo.

Y es que el equipo ha sumado jugadores, ha traído en últimas fechas a tipos como Keylor Navas, Ramsey y José Juan Macías , y aunque no son la solución y sus evaluaciones son distintas en cada caso, el hecho de ver a Pumas este torneo con tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas es suficiente para cuestionar la gestión del DT de los del Pedregal.

¿Anselmi vuelve a Liga MX de mano de los Pumas?

En esta situación hay dos temas que general polémica, y es que por un lado esta el hecho de ver debilitado el proyecto de Efraín Juárez, quien además ya se mete en líos con los medios. Por otro punto de vista está el eventual retorno de Anselmi, quien en su labor como DT con Cruz Azul lo hizo bien hablando de temas deportivos, pero en su reputación dejó un gran signo de interrogación al marcharse por la puerta de atrás.

Y es que Anselmi a principios de año se marchó hacia Porto al haberse arreglado con el equipo europeo en un movimiento que a nadie gustó por las formas en las que se marchó y cómo quiso tomar el rumbo de la negociación.

Ahora los aficionados de diferentes equipos cuestionan si es necesario o aceptable traer a un estratega como Anselmi al banquillo de entrenador que no mostró sensibilidad al momento de buscar sus oportunidades y perseguir sus metas.

Porto logra enorme racha sin Anselmi

Martín Anselmi no tuvo éxito en el Porto y apenas se marchó del equipo luso, el equipo comenzó a caminar y ahora liga 10 partidos sin perder, todo esto sin Anselmi, lo que ha generado muchos comentarios al respecto, por un lado se presuntan si los jugadores no creyeron en el entrenador o bien si el trabajo de Francesco Farioli ha sido tan magnífico para marchar de esa forma.