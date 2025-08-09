Martín Anselmi reaparece en Argentina y estallan rumores sobre su regreso a la Liga MX

Martín Anselmi parecía haber cerrado para siempre su etapa en el futbol mexicano. A inicios de 2025, abandonó a Cruz Azul en pleno arranque de temporada para dirigir a un histórico europeo. Lo que pintaba como un salto de élite terminó en un fracaso absoluto: eliminaciones en todas las competencias, objetivos incumplidos y un Mundial de Clubes que selló su despido fulminante.

Después del golpe, el técnico argentino desapareció del radar mediático y se refugió en Buenos Aires. Sin embargo, en las últimas horas volvió a llamar la atención: fue visto en el Estadio Marcelo Bielsa, presenciando un partido de Newell’s Old Boys, club del que es aficionado, contra Central Córdoba. Su sola presencia en una cancha volvió a encender las especulaciones.

El eco de la Liga MX

Su aparición llega justo cuando en el futbol mexicano comienzan a circular rumores que lo vinculan con un posible regreso a la Liga MX. Algunos clubes estarían evaluando su perfil, especialmente aquellos que no han tenido un buen arranque en el Apertura 2025.

En Cruz Azul , sin embargo, no hay espacio para una reconciliación. El presidente Víctor Velázquez fue contundente: la forma en que Anselmi dejó el equipo dejó heridas abiertas en la afición y en la institución, y por respeto a ambos no se contemplará su retorno.

Lejos de la Máquina, pero con su nombre nuevamente rondando la órbita mexicana, el futuro de Anselmi es un misterio. ¿Se quedará en Argentina disfrutando de la tranquilidad o volverá al centro de la tormenta en el futbol mexicano? En un deporte donde las historias cambian en cuestión de días, su reaparición podría ser el primer capítulo de un nuevo giro inesperado.