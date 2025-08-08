Jugó en Europa mucho tiempo, es considerado un crack en varios países y le dijo que NO a Cruz Azul

Andrés Guardado estuvo a punto de llegar a Cruz Azul para el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, pero le dijo que no al club y optó por retirarse. El futbolista que es considerado crack es uno de los mejores que ha dado el país, pues jugó y triunfo en Europa; sin embargo, a su carrera le faltó jugar con uno de los 4 Grandes del futbol mexicano. Es un héroe para México, pero no colgó los botines en el equipo de sus amores .

El ahora exfutbolista reveló en el podcast Por mis pelotas que al concluir el Clausura 2025 fue buscado por la directiva de la Máquina. Sin embargo, no ahondó en más detalles sobre el por qué no se dio su contratación, aunque dejó entrever que no le interesó el proyecto. Así dio a conocer Andrés su retiro del futbol .

@andresgua18 Andrés Guardado es considerado crack en Europa, principalmente en España, con Real Betis

“Sí se me acercó Cruz Azul en su momento, cuando recién terminó el torneo [Clausura 2025], ‘mira nos interesa, vamos a hablar’ y dije ‘ah ok’. Entonces como se dio todo así, dije ‘me voy a dar un tiempo para elegir qué quiero hacer: seguir o ver qué surge’”, declaró el exfutbolista acerca del interés de la Máquina.

TE PUEDE INTERESAR:



La trayectoria de Andrés Guardado, considerado un crack en Europa

Andrés Guardado jugó en Europa durante 17 años, el mayor tiempo que ha permanecido un mexicano en el viejo continente. Su primera gran aventura llegó en 2007 con Deportivo la Coruña en España, donde descendió y permaneció hasta 2012.

El ex jugador del Atlas fue fichado por Valencia y dos años después emigró a Alemania para jugar con el Bayer Leverkusen, aunque solo lo hizo durante 6 meses para después regresar al conjunto español. Fue en 2015 que saltó a la Eredivisie con el PSV Eindhoven, equipo donde conquistó varios títulos y es considerado un crack.

Guardado fue contratado en 2017 por Real Betis, su último club en Europa y con el que llegó a ganarse el mote de leyenda, pues obtuvo el cariño de la afición al ganar la Copa del Rey y ser uno de los capitanes del equipo, hasta que decidió regresar y retirarse en México.

Andrés tuvo una destacada trayectoria en Europa, conquistando los siguientes títulos con diferentes equipos:

Real Betis



Copa del Rey de la Temporada 2021-2022

PSV Eindhoven



2 Eredivisie en las Temporadas 2014-2015 y 2015-2016

2 Supercopas de los Países Bajos en 2016 y 2017

Deportivo la Coruña

