Martinoli calificó el desempeño de Gabriel Milito en Chivas

Christian Martinoli, una de las voces más autorizadas y seguidas del fútbol mexicano en Azteca Deportes , no suele regalar elogios a la ligera. Sin embargo, en el más reciente episodio del podcast junto al Dr. Luis García, el comentarista destacó el trabajo que Gabriel Milito ha conseguido con las Chivas.

El técnico argentino llegó al Rebaño Sagrado para el Apertura 2025 en medio de escepticismo. El arranque fue titubeante: solo 4 puntos de los primeros 18 posibles. Aun así, el equipo se enderezó, clasificó directo a liguilla y llegó a la fase final, donde un penal fallado por Javier “Chicharito” Hernández ante Cruz Azul marcó la eliminación.

Nuevo año, nuevo andar para las Chivas de Milito

El Clausura 2026 cuenta otra historia. Chivas ha mantenido el nivel con el que cerró el torneo anterior y, tras tres jornadas, marcha en el liderato absoluto con tres victorias en igual número de partidos. En la charla con Luis García, el Doctor. lanzó la pregunta directa: “¿O sea, sí está jugando muy cab... Chivas?”. La respuesta de Martinoli no dejó dudas:

“Yo creo que ya encontró la fórmula perfecta Milito. La fórmula perfecta para lo que es Guadalajara”.

El analista desglosó los elementos que, a su juicio, explican el buen momento rojiblanco. Destacó la capacidad del entrenador argentino para “incorporar juveniles para parte complementaria, manejar resultados, tener mucha dinámica, jugar en profundidad”. Puso como ejemplo la búsqueda constante de “Hormigol” en ataque y la revitalización de algunos jugadores.

Uno de los puntos que más resaltó fue el caso de Luis Romo: “Tienes a un Romo que te funciona muy bien como central ahora que está inspirado, porque Romo parecía desganado cuando llegó a Guadalajara por su traspaso. Ahora se ve en posición, empoderado”.

También habló de la solidez en la portería con “un buen portero, ese sí es de selección” refiriéndose a Tala Rangel, y del aporte diferencial de Roberto Alvarado: “Tienes a Alvarado, que es distinto, cuando quiere también, en selección sobre todo, que hace diferencia con Chivas”.

Milito y su gran proyección con las fuerzas básicas

No dejó pasar la proyección de los jóvenes: mencionó a Brian González por “una ida y vuelta muy interesante” y puso el reflector sobre Brian Gutiérrez, al que ve como posible “do de pecho en medio campo” para sostener una seguidilla de juegos con buen nivel.

Finalmente, Martinoli cerró con una conclusión contundente: “En términos generales, me parece que es un equipo bastante regular en su desempeño, no le ves altibajos muy marcados”.

Guadalajara buscará mantener el paso perfecto en esta jornada 4 cuando visite al Atlético de San Luis.

