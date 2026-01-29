Estos son los idiomas que habla André Jardine, entrenador de Club América

A pesar de que ahora están enfocados en la salida de Diego Ramírez y las claves por las que dejó de ser el director deportivo del Club América , lo cierto es que también ha sido una decisión que demuestra que los altos mandos respaldan a André Jardine. El entrenador brasileño que supo ser tricampeón con las Águilas apela a la comunicación, por lo que habla más de un idioma.

Mientras los focos están puestos en el dinero que debe pagar el América por Raphael Veiga para que llegue desde Palmeiras como refuerzo, el DT se centra en darle un mejor nivel de juego a sus dirigidos, que vienen de tres partidos sin ganar y sin convertir goles. Al menos André Jardine habla dos idiomas para comunicarse con mexicanos y brasileños a la perfección.

André Jardine no perderá su trabajo si pierde ante Pachuca|Crédito: Instagram / @clubamerica

El español (castellano) y el portugués son los dos idiomas de André Jardine

Según distintas entrevistas y distintos momentos que se pudieron ver en los partidos y fragmentos en redes sociales, André Jardine habla español y portugués. Este último, claro, por ser nativo de Brasil, mientras que el castellano lo aprendió en México, en todo este tiempo en la Liga BBVA MX.

Según Rafael Fernández Loperena, quien ha sido auxiliar de Jardine, el español no lo dominaba a la perfección en un primer momento y eso ha generado que diga palabras fuera de lugar y que se gane amonestaciones y expulsiones, según la opinión de este compañero.

|Instagram @clubamerica

André Jardine no domina el neerlandés y el francés

Además, como no domina el idioma neerlandés, a André Jardine le costaba darle indicaciones a Javairo Dilrosun, quien tenía a su compañero Jonathan dos Santos como traductor.

Por otra parte, con la reciente llegada de Allan Saint-Maximin, el entrenador brasileño tampoco se puede comunicar con él en francés. De hecho, en un video publicado por América se ve cómo le pregunta si entiende mejor el español o el portugués, y el jugador nacido en Francia eligió la segunda opción.

¿Cuándo vuelve a jugar el Club América por la Liga BBVA MX?

Tras el parate por los amistosos de la Selección Nacional de México frente a Panamá y Bolivia, este fin de semana retorna la Liga MX con la cuarta jornada del Clausura 2026. El Club América recibirá al Necaxa este sábado 31 de diciembre en punto de las 4 de la tarde en el Estadio Ciudad de los Deportes. Allí buscarán su primera victoria y su primer gol.

