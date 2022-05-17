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Fútbol

Icono del Eintracht Frankfurt no lo dejan entrar a España

Uno de los símbolos del equipo alemán Eintracht Frankfurt no estará en la final de la Europa League ya que no lo dejaron ingresar a territorio español

Attila
|@eintracht_esp

Escrito por: Azteca Deportes

Alemania. Este miércoles 18 de mayo se disputará la final de la Europa League entre el equipo alemán Eintracht Frankfurt y la escuadra escocesa Glasgow Rangers en la cancha del Estadio Sánchez Pizjuán en Sevilla, España.

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A pocas horas de que se juegue la final el Eintracht anuncia su primera baja, uno de los íconos en la historia del equipo germano no estará en el duelo ya que no lo dejaron entra a territorio español.

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El águila Attila, mascota y símbolo del equipo alemán que sobrevuela el Deutsche Bank Park en cada partido y que ha acompañado al club desde 2006 en las tres finales de Copa disputadas, no estará en la final según informó el diario alemán 'Bild'.

Según publicó el medio informativo, la legislación española obliga a 15 días de cuarentena para la importación de animales vivos, y un permiso que necesita de la UEFA para ello han hecho que Attila se quede en Frankfurt. No será parte de la marea blanca que inundará las calles de la ciudad de Sevilla.

Fuerte seguridad tendrá la final de la Europa League

Más de 5,500 personas de seguridad velarán por la seguridad de la final de la Europa League que jugará este próximo miércoles en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

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Policía Nacional y Local de Sevilla y Guardia Civil además de la seguridad privada del Ramón Sánchez Pizjuán participan en este dispositivo y que incluye otro antiterrorista que permanecerá activo de forma paralela con especial atención en el transporte y zonas críticas de la ciudad en previsión de concentraciones de aficionados.

Los aficionados de ambos equipos tendrán sendas zonas de concentración en el Prado de San Sebastián, para los alemanes, y en el Estadio de La Cartuja, para los aficionados del Rangers, ambas con dispositivo sanitario y de seguridad y venta de bebidas alcohólicas de baja graduación.

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