Niño se hace viral en partido de Premier League; así lo castigaron por faltar a clases

Hace unos días se llevó a cabo un partido correspondiente a la Carabao Cup de la Premier League entre el Newcastle y el Arsenal, dos instituciones con un poder adquisitivo espectacular y que cuentan con millones de seguidores de distintas edades. En este aspecto, uno de esos niños se hizo viral por asistir a este compromiso.

Se trata de Sammy Scott, un niño de apenas 9 años de edad que se hizo viral en las redes sociales luego de formar parte del compromiso entre Newcastle y Arsenal. La euforia que transmitió en las gradas fue suficiente para que las cámaras de televisión lo grabaran, hecho que, sin embargo, causó su castigo en la escuela a la que asiste.

¿Niño que fue a ver el Newcastle vs Arsenal fue castigado por no asistir a clases?

La situación ocurrió hace unas semanas, en un compromiso en el que el Newcastle se quedó con el triunfo. Se sabe que el pequeño Sammy tuvo el aval de sus padres para faltar a clases y asistir al encuentro, por lo que su madre llamó al colegio argumentando que su hijo se encontraba enfermo.

⚽️Sammy Scott tiene 9 años

⚽️Es hincha de Newcastle 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

⚽️Con permiso de sus padres, faltó a clases para ir a la ida de la semi de EFL Cup vs. Arsenal

⚽️Su madre le comunicó a la escuela que se ausentaba porque estaba "enfermo"

⚽️Su equipo ganó 2-0

La situación escaló a niveles insospechados cuando Scott fue filmado por la televisión internacional celebrando uno de los tantos de su equipo, en una imagen que le dio la vuelta al mundo y que, evidentemente, llegó al colegio en donde estudia, mismo que no tardó demasiado en mostrar su postura al respecto.

El haber visto la copa de la Premier hizo que el pequeño Sammy recibiera un comunicado de parte de la escuela, misma que comunicó que la falta sería registrada como “no autorizada” luego de la mentira lanzada a su madre, en un hecho que se ha vuelto muy viral entre la comunidad digital a nivel mundial.

¿Cuál es la posición de Newcastle y Arsenal en la tabla general de la Premier League?

Luego de 22 jornadas disputadas, es el Arsenal quien lidera la tabla general de la Premier League con 50 puntos gracias a 15 triunfos, cinco empates y solo dos derrotas. Por su parte, el Newcastle ha decepcionado al estar en la octava posición con 33 unidades, esto luego de nueve victorias, seis empates y siete descalabros.