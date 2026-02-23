El mexicano que brilla en Europa y se roba la atención de todos

Mateo Chávez fue protagonista en la contundente victoria de AZ Alkmaar tras aportar la asistencia que abrió el marcador y desencadenó la goleada ante Sparta Rotterdam. El lateral izquierdo recibió la confianza del técnico para iniciar el encuentro y respondió con una actuación decidida por la banda, que terminó siendo determinante para el triunfo local por 3-1.

¿Cómo fue la asistencia de Mateo Chávez?

El gol inicial llegó al minuto 65. tras ganar espacio por la izquierda, Mateo Chávez mandó un centro medido que conectó Sven Mijnans para marcar el 1-0. Ese tanto rompió la resistencia rival y le permitió al AZ dominar los minutos finales; Chávez permaneció en cancha hasta el 78’, cuando fue sustituido para guardar fuerzas y cuidar la ventaja.

En la recta final, el conjunto anfitrión amplió la diferencia con una jugada individual que culminó en gol de Kees Smit al 83’ y cerró la cuenta que dejó el marcador en 3-1.

¿Cómo va Mateo Chávez en el AZ Alkmaar?

La asistencia precisa y con excelente timing confirma la progresión del jugador mexicano dentro del proyecto neerlandés; su capacidad para llegar a línea de fondo y poner centros de calidad lo convierte en una alternativa ofensiva útil desde la lateral izquierda. El equipo, que buscaba contundencia por las bandas, encontró en su aporte la chispa para desbloquear un partido que había sido parejo hasta la media hora final.

Fuera del marcador, el joven jugador ha mostrado adaptación rápida al fútbol europeo y ambición por consolidarse en la Eredivisie; en entrevistas recientes ha hablado de su deseo de crecer en el club y aspirar a competiciones mayores, una lectura compartida. La actuación refuerza su candidatura a recibir más minutos en el tramo restante del calendario y así, intentar llegar al Mundial

