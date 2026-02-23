Orbelín Pineda le da una gran noticia a Javier Aguirre pensando en la convocatoria de México

Orbelín Pineda tiene el deseo de representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero el equipo de Javier Aguirre cuenta con una generación talentosa de mediocampistas que acorta las probabilidades de ser convocado. Marcel Ruiz, Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo, entre otros, son algunos ejemplos. Sin embargo, el futbolista que juega para el AEK Atenas de Grecia volvió a tener un gran partido.

El exfutbolista de Chivas y Cruz Azul fue titular y jugó los 90 minutos de la victoria del Atenas por 4-0 contra Levadiakos en la Superliga de Grecia. Además de haber jugado todo el partido, Pineda fue una de las figuras más destacadas: tuvo un 95 por ciento de precisión en los pases, sumó 5 contribuciones defensivas y tuvo un 63 por ciento de duelos ganados. Un mensaje claro para el ‘Vasco’ Aguirre pensando en el próximo Mundial.

Orbelín Pineda fue figura en la reciente victoria del Atenas|Crédito: AEK Atenas / X

Tras el triunfo, el equipo de Orbelín se encuentra como único líder del futbol griego con 52 puntos luego de 22 fechas. El mexicano de 29 años es uno de los pilares fundamentales del Atenas y busca convencer a Aguirre para ser convocado y jugar la Copa del Mundo con la Selección Mexicana. Sin embargo, deberá brillar entre varios nombres importantes, ya que México cuenta con una generación de centrocampistas muy talentosa.

Orbelín Pineda 🇲🇽 jugó 90’ en la victoria de AEK Atenas sobre Levadiakos de 4-0 en la Superliga de Grecia 🇬🇷.



- 53/56 pases precisos (95%)

- 1/2 pases largos

- 2/3 regates completados

- 5 contribuciones defensivas

- 2/3 entradas

- 1 intercepción

- 1 despeje

- 3… pic.twitter.com/xusL7SqblU — Julio Rodríguez (@julioordz10) February 22, 2026

Pineda aún debe ganarse la confianza de Javier Aguirre

Si bien es cierto que el canterano de Querétaro es convocado habitualmente por Aguirre, no suele desempeñarse como titular. En los últimos amistosos del año 2025, Pineda fue titular solamente en 3 de 6 partidos que jugó la Selección Mexicana y, como si fuese poco, estuvo desde el arranque en 1 solo partido durante la Copa Oro de ese mismo año, en el debut ante República Dominicana. Luego perdió su lugar y sumó escasos minutos ingresando desde el banco de suplentes.

La presente temporada de Pineda en Grecia

Desde que comenzó la temporada en Europa, Orbelín Pineda suma 36 partidos jugados con el AEK, siendo uno de los jugadores titulares imprescindibles del equipo. En total, suma 4 goles y 4 asistencias, unos números más que decentes para un mediocampista. No obstante, el nivel de la liga y la baja competitividad lo alejan de ser considerado indispensable dentro de la Selección Mexicana.

