Ronaldinho y Marcelo dan que hablar en el Clásico de Leyendas

Las leyendas del Real Madrid y del Barcelona se enfrentaron en un juego amistoso, disputado en Los Ángeles, California; específicamente, en el BMO Stadium, inmueble que alberga los partidos del local del LAFC de la MLS.

Te puede interesar: El día que César Luis Menotti comparó a Chilavert con un mono (VIDEO)

Una de las imágenes que marcaron el juego fue un enfrentamiento entre dos históricos del futbol brasileño y español. Sin aparente discusión previa, Ronaldinho, enfundado en los colores blaugrana, empujó a Marcelo, quien fue a dar al césped con la camiseta blanca.

RESUMEN: Puebla vs América | J7 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Una broma entre amigos

Por un instante, los miles de asistentes al cotejo se dividieron en reacciones: mientras algunos guardaron silencio por la impresión, los seguidores del equipo catalán celebraron y la afición merengue emitió un evidente reclamo cuando vio caer a quien comandara la banda izquierda de su equipo favorito, durante más de una década.

El '12' del Madrid se levantó y, durante algunos segundos, la tensión creció debido al silencio y la mirada fija entre ambos ex futbolistas; no obstante, todo se transformó en fiesta cuando estos hicieron evidente que se trataba de una broma y, entre risas, se abrazaron para dejarle claro a la gente que existe una buena relación entre ellos.

Un amistoso con jugadores de renombre

Todo se dio previo a que el otrora lateral izquierdo cobrará un tiro libre indirecto, mismo que ya no hizo diferencia en la pizarra. El momento chusco se presentó al minuto 73 del compromiso, cuando el marcador ya era 1-1, con el que finalizaría. Apenas al minuto 4, el argentino Javier Saviola — quién portó ambas camisetas en su etapa como futbolista profesional— adelantó a los de la ciudad condal, pero a los siete minutos de iniciada la segunda mitad, Barral le dio el empate a la escuadra de la capital española.

Cuando Marcelo comenzaba su largo y exitoso andar por las filas del Real Madrid, club al que llegó a principios del 2007, Ronaldinho ya entraba en el declive de su brillante carrera y, en el verano del 2008, dejó al Barça para fichar por el Milan. Ya como 'rossoneri', enfrentó también a los merengues y, en consecuencia, a Marcelo, quien se mantuvo en Chamartín hasta el 2022.

Te puede interesar: Orbelín Pineda le da una gran noticia a Javier Aguirre pensando en la convocatoria de México