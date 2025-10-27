Esta sería la primera BAJA de Cruz Azul para el próximo torneo; el club pagó millones por él

La Jornada 15 del Apertura 2025 trajo consigo el estreno del jersey alternativo de Cruz Azul, el cual presentó en su juego ante los Rayados de Monterrey. Y, en medio de esta situación, se sabe que el club ya tendría encarrerada su primera baja de cara a la temporada que se avecina.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Como sabes, el proyecto de Cruz Azul involucra un acuerdo a largo plazo para mantener la plantilla en su mayoría; sin embargo, existen algunos jugadores que no han logrado aclimatarse a las exigencias del club, por lo que este podría salir de la institución luego de más dudas que certezas.

¿Mateusz Bogusz saldrá de Cruz Azul para la siguiente temporada?

De acuerdo con información del periodista Carlos Córdova, Cruz Azul tendría todo listo para aceptar la salida del polaco Mateusz Bogusz, mediocampista ofensivo que llegó del futbol estadounidense pero que, sin embargo, nunca se pudo acoplar a la escuadra celeste pese a los minutos en el campo.

Te puede interesar: ¿Qué fue de David Otunga, estrella de la WWE que firmó con Marvel?

Te puede interesar: ¿Quién es el piloto con más victorias en la historia del GP de México?

Mateusz Bogusz tuvo varias oportunidades en el torneo pasado de la mano de Vicente Sánchez; sin embargo, sus minutos se vieron considerablemente reducidos tras la llegada de Nicolás Larcamón, quien le ha impedido ser regular en el campo a lo largo del torneo Apertura 2025.

Ante este hecho, la fuente menciona que el representante del seleccionado nacional polaco ya estaría buscando su regreso a la MLS, Liga en donde pudo sobresalir con el LAFC. Es así como, de confirmarse este hecho, el europeo sería la primera baja del club para las próximas semanas.

¿Cuánto pagó Cruz Azul por Mateusz Bogusz?

Según detalla el portal Transfermarkt, Cruz Azul desembolsó alrededor de 8.5 millones de euros al LAFC para hacerse de sus servicios en enero del 2025. Hasta el momento, el polaco únicamente ha sumado mil 918 minutos en la institución celeste, mismos en donde registra dos anotaciones y siete pases a gol.

