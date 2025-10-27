F1: ¿Quién es el piloto con más victorias en la historia del GP de México?

El GP de México es, posiblemente, el evento más importante que la República tendrá a nivel deportivo en este 2025, por lo que las curiosidades y anécdotas respecto al mismo no dejaron de aparecer hasta hace unas horas En este sentido, no está de más conocer el nombre del piloto con más victorias en la historia de este circuito luego del triunfo de Lando Norris.

El Autódromo Hermanos Rodríguez abrió sus puertas para disputar una carrera más de la temporada 2025 de la Fórmula 1, misma que está por culminar. Dicho esto, el GP de México se presenta como un escenario ideal recordar a los pilotos más dominantes en el circuito azteca.

¿Qué piloto ha ganado más veces el GP de México en su historia?

Si bien son muchos los pilotos que han conquistado el GP de México, ninguno de estos tiene tantas victorias como Max Verstappen, el cual, a lo largo de su carrera, ya suma cinco títulos gracias a su etapa con Red Bull, siendo estos los obtenidos en las temporadas 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023.

En segundo lugar aparecen cuatro pilotos más que lo han obtenido un par de veces. El primero fue Jim Clark en los años 1963 y 1967, mientras que el segundo fue Alan Prost en 1988 y 1990. Para la temporada 1987 y 1992 Nigel Mansell logró el mismo objetivo, mientras que el último de estos fue Lewis Hamilton en la campaña 2016 y 2019.

¿Cuándo fue el primer GP de México en la historia?

Los amantes del automovilismo recuerdan con cariño el año 1962, pues fue el momento en que la Fórmula 1 llegó formalmente al país con el GP de México. Vale decir que el mismo no ha tenido la oportunidad de ser regular debido a un sinfín de hechos, aunque esto no quita que sea uno de los más espectaculares del calendario.

¿Quién fue el campeón del GP de México 2024?

El más reciente ganador del GP de México, antes del triunfo de este fin de semana cortesía de Lando Norris, fue el español Carlos Sainz , quien lo logró a través de su participación en Ferrari. Detrás de él vienen tres títulos consecutivos para el neerlandés Max Verstappen, mientras que el siguiente en la lista es el británico Lewis Hamilton, hoy en Ferrari.