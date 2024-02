Matheus Reis, el campeón de Copa Libertadores que quiere México

La Selección Mexicana quiere a Matheus Reis a toda costa y está en camino de poder lograrlo. El volante de 16 años del Fluminense y actual campeón de la Copa Libertadores fue convocado por Alex Diego para el combinado nacional sub-18.

Pero, ¿quién es Matheus Reis? El mediocampista brasileño con pasaporte mexicano nació en la Ciudad de México el 2 de abril de 2007 y es hijo del ex futbolista Elías Luiz do Reis, quien era parte de la plantilla de Pumas Morelos en Segunda División.

¿Hay posibilidades de que elija a México?

A pesar de que el trayecto para poder convencer a uno de los prospectos más interesantes de Brasil es largo, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio el primer paso. Reis se concentrará con la juvenil de nuestro país y será su primer acercamiento con Alex Diego, Andrés Lillini y el entorno del balompié mexicano. “Gloria a dios. Muy feliz por mi primera convocatoria a la selección mexicana”, escribió el atacante del actual monarca sudamericano.

Aunque no todas son buenas noticias, Reis declaró hace unos meses a Globo Esport su amor por Brasil: “Mucha gente me pregunta a quién elegiré para defender, entre México y Brasil, cuando cumpla los 18 años. Mi padre, incluso, me cuestiona mucho. Lo digo, sin duda, Brasil, sin pensarlo dos veces”, declaró el joven que ha atraído miradas desde Europa.

Además de Pumas Morelos, su padre Elias tuvo un breve paso por los Rayos de Necaxa, Delfines, Bragantino y hasta en Arabia con el Al-Fateh.

