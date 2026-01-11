Perdió una pierna, estuvo en coma y ya volvió a las carreras de autos

La vida de un automovilista está siempre expuesta a las grandes emociones y a los riesgos mayúsculos dentro de las pistas o circuitos en sus distintas especialidades. Sin embargo, la vida de este hombre cambió por completo, pues fue atropellado a principios de 2025. Viendo de cara a la muerte, regresó en 2026 para pelear por un lugar alto en el Rally de Dakar… esto sin una pierna que le tuvieron que amputar. Así fue el último año de vida de Mathieu Baumel.

¿Por qué terminó sin una pierna este automovilista francés?

Fue a finales de enero de 2025, que tras bajarse para auxiliar a un auto que se descompuso, otro vehículo le embistió y lo dejó en coma inducido. Tuvo que perder su pierna y aunque el descanso de los circuitos era una oportunidad real para él, volvió y hoy está peleando por la gloria en Arabia Saudita. Él lo dijo así en una entrevista para Infobae: “... lo aceptas o no”.

Estas últimas palabras son las que le permitieron ser un luchador que soñaba con volver, por lo que se alió con Guillaume De Mevius para pelear como uno de los copilotos más completos (sino es que el más) dentro del circuito. Sin embargo, también indicó que evidentemente no fue fácil su periodo de recuperación.

“Desde el principio acepté lo que pasó y decidí hacer todo para poder volver a la competición en un auto de carrera. Creo que eso ayuda mucho a tener una buena mentalidad, una buena cabeza, una buena sensación contigo mismo para esforzarte en el lado físico y la recuperación fue rápida. No estoy al 100% por el momento… pero quería estar en este Dakar”.

¿Cómo ha sido el desempeño de este copiloto que perdió la pierna?

La decisión de Mathieu Baumel fue volver con un piloto joven, como lo es el belga. Toda la experiencia que adquirió, la quiere compartir con un hombre que puede hacer cosas importantes en el futuro. Incluso, aunque han sido un poco relegados en el resto de etapas, ganaron la primera de ellas. Esto causó eco por la historia reciente de Baumel. Sin embargo, ahora toca esperar el reinicio con la Etapa 7, tomando en cuenta que la competición terminará el próximo sábado 17 de enero.