Ex entrenador de las Chivas va por un jugador de la Selección Mexicana

El Sevilla FC ha intensificado los rumores alrededor de una posible incorporación de Julián Araujo, en una operación que podría materializarse en los próximos días si las partes alcanzan un acuerdo.

El interés hispalense habría cobrado mayor fuerza tras la llegada de Matías Almeyda al banquillo, técnico que valoraría en Araujo una alternativa moderna para el lateral derecho: un jugador con recorrido por la banda, velocidad y capacidad para integrarse a sistemas que exigen despliegue físico y trabajo defensivo.

¿Por qué el Sevilla sigue a Julián Araujo con tanto interés?

Araujo, con experiencia en España y actualmente vinculado a la Premier League, aparece como una opción atractiva por su adaptación previa al fútbol español y por la combinación de juventud y proyección que ofrece. No obstante, el contexto deportivo y físico del futbolista será clave en cualquier negociación: el club comprador deberá estudiar su estado físico y el historial de lesiones antes de decidir entre una cesión o una compra definitiva. Ese análisis técnico táctico definirá la concreción o no del movimiento.

En el plano económico la operación también contempla alternativas. Fuentes del mercado han aproximado su tasación en una franja que haría viable tanto una compra directa como una cesión con opción de compra, fórmula que el Sevilla ha empleado en otras ventanas para minimizar riesgos financieros y deportivos. La decisión pasará, además, por la disponibilidad presupuestaria del club y la necesidad de equilibrar la plantilla en cuanto a cupos y prioridades por puesto.

¿A quienes supliría Julián Araujo si llega al Sevilla?

A su vez, la competencia por el jugador podría ser un factor determinante: otros clubes pueden estar monitoreando la situación, lo que obligaría al Sevilla a acelerar trámites o a presentar una oferta convincente. Desde el enfoque del proyecto deportivo, la incorporación de Araujo encajaría con la intención de dotar de mayor profundidad y velocidad a la banda derecha, ante la posible venta de los defensas Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona, aportando alternativas tanto para el carril como para fases de presión alta.

