OFICIAL: Ronaldo se despide de su equipo y ficha con un club de Centroamérica

Ronaldo Cisneros es nuevo jugador de Alajuelense de Costa Rica, club que hizo oficial su llegada a través de sus redes sociales. El atacante llega al futbol de Centroamérica después de jugar para los Gallos Blancos de Querétaro y no entrar en planes de Chivas en el Clausura 2024 .

El delantero, quien en algún momento quiso emular a Alan Pulido , fue presentado con bombo y platillos por el club tico que publicó lo siguiente: “Liga Deportiva Alajuelense informa que el delantero mexicano de 28 años, Ronaldo Cisneros, se unirá al club. El atacante firmó su vínculo con Alajuelense por el próximo año”.

@ronaldocm97 Ronaldo Cisneros dejó al Querétaro para emigrar al futbol de Centroamérica con el Alajuelense

El mexicano llega a la Primera División de Costa Rica con la temporada en marcha, pues van 5 fechas del Torneo Apertura en el que Alajuelense se ubica en la sexta posición con 7 puntos, producto de 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Cabe mencionar que el club LAD tiene un juego pendiente.

¿Cómo le fue a Ronaldo Cisneros con Querétaro?

Ronaldo Cisneros llegó a Querétaro para el Clausura 2024, luego de que Fernando Gago no lo tomara en cuenta en la plantilla de Chivas. El exjugador de Santos Laguna estuvo 3 torneos con los Gallos Blancos donde pasó sin pena ni gloria, pues solo marcó 2 goles con el primer equipo en la Liga BBVA MX y 3 más con la categoría Sub-23.

La trayectoria de Ronaldo Cisneros a sus 28 años

Ronaldo Cisneros inició su carrera en las inferiores de Santos Laguna, donde fue considerado un buen prospecto, por lo que Chivas lo compró en 2018. Sin embargo, su baja productividad goleadora lo llevó a ser cedido a diferentes equipos de la Liga de Expansión MX como Zacatepec, Mineros de Zacatecas y Tapatío. Además, jugó una temporada en la MLS con el Atlanta United.

Cisneros conquistó una Concahampions con Chivas, pero no se pudo consagrar en el equipo al solo anotar 11 goles durante 7 torneos, de acuerdo con estadísticas de la plataforma BeSoccer. Por ello, el delantero fue vendido a Querétaro y ahora emprenderá una nueva aventura en el futbol de Centroamérica, donde se espera vuelva a mostrar el futbol que algún día impresionó en las categorías menores.