La sorpresa que podría aparecer en la lista de México para la Copa Mundial de la FIFA y que tiene solo un partido

Restan tres meses para que la Copa Mundial de la FIFA 2026 comience y México aún debe definir quiénes serán los jugadores que acudiran a la cita mundialista el próximo 11 de junio. Si bien es cierto que Javier Aguirre tiene una lista con los futbolistas que prácticamente ya están dentro del torneo, aún restan plazas por definir y uno de los jugadores sorpresas que podrían ingresar a la convocatoria de última hora es Diego Campillo.

La Selección Mexicana tiene la zaga asegurada con Johan Vásquez y César Montes, sin embargo, los sustitutos de ambos no están definidos. Ante la lesión de Jesús Orozco Chiquete en Cruz Azul, el nombre de Campillo surge como alternativa interesante para representar a nuestro país en el Mundial 2026, jugador que ha mostrado un nivel superlativo en Chivas bajo las órdenes de Gabriel Milito.

Diego Campillo es una alternativa para la defensa de México|Crédito: Chivas

A excepción de la Jornada 1 del Clausura 2026, Diego Campillo ha sido titular en todos los partidos de Chivas a lo largo del torneo. El defensor de 24 años se afianzó en la defensa tapatía, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales en la última línea. En estos momentos, el Guadalajara se ubica tercero en la tabla general con 24 unidades, a dos del líder Cruz Azul y con un partido menos.

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Cabe destacar que el nombre de Campillo sorprende en México, ya que solamente ha disputado un partido con el equipo nacional. Fue en su debut este pasado mes de febrero, cuando la Selección Mexicana goleó por 4-0 a Islandia en un juego amistoso. Ahora, la convocatoria del joven defensor para disputar la Copa del Mundo está cada vez más cerca de ser una realidad, pero todo dependerá de su rendimiento en los próximos encuentros.

Diego Campillo en el juego vs Islandia|Crédito: Chivas

Diego Campillo y cómo Gabriel Milito influyó en su gran nivel

En una entrevista con Telemundo, el zaguero de Chivas reveló cómo influyó Milito en su mentalidad y en la de todo el equipo.

“No es casualidad, es trabajo, es disciplina y la mentalidad que nos ha puesto el profe. Es algo que se habló desde antes de que empezara el torneo, que queríamos meternos en el top 4 al final del torneo.

La mentalidad ganadora. Nos puso esa semilla desde el principio. A lo mejor costó un poco al principio, porque no estábamos acostumbrados a que llegue un entrenador y te quiera meter una idea. Batalló, pero no se rindió y ahorita está dando los frutos”, comentó.

Chivas y la dificultad que afrontará en la Liguilla

Es posible que varios futbolistas sean convocados a la Selección Mexicana mientras Chivas se dispute la Liguilla. El propio Campillo puede ser uno de ellos, pero también están en el radar de Aguirre jugadores como Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Raúl ‘Tala’ Rangel, Efraín Álvarez, entre otros. Milito deberá buscar la manera de suplir cada una de las salidas sin afectar negativamente al equipo.

