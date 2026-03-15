Tiene 15 años y ya juega para el AC Milan: el mexicano que comienza a llamar la atención en Italia

Con apenas 15 años, un joven futbolista mexicano empieza a generar ilusión en Europa. Su talento ya lo llevó a formar parte de las categorías juveniles del AC Milan, uno de los clubes más históricos de Italia, y su nombre comienza a aparecer cada vez más en el radar del futbol mexicano.

Quién es Matteo Zanacca, el nuevo juvenil mexicano del Milan

Matteo Zanacca nació en Italia en el año 2011 y juega como defensor central. Gracias a sus cualidades defensivas tan llamativas, el Milan lo fichó libre esta temporada para sumarlo a sus fuerzas básicas. El italiano con ascendencia mexicana forma parte del equipo Sub-15 del Rossonero y ya ilusiona a todos los aficionados de cara al futuro.

Matteo Zanacca tiene ascendencia mexicana|Crédito: AC Milan

A pesar de haber nacido en territorio italiano, Zanacca tiene la posibilidad de representar a México ya que su madre es mexicana. En este contexto, la selección nacional contempla otro futbolista con roce europeo de cara al futuro, aunque deberá estar atento a que la selección de Italia no se adelante en su proceso de reclutamiento.

Cabe destacar que ninguna selección ha tomado la decisión de llamar a Zanacca, pero su nombre ya comienza a hacer ruido en la Federación Mexicana de Futbol, por lo que estarán atentos a su evolución en las divisiones juveniles del Milan.

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Todos los mexicanos que han pasado por el Milan

Zanacca no es el único futbolista mexicano que ha vestido la camiseta del conjunto lombardo. Actualmente, existe el caso de Santiago Gimenez, quien fichó por el Rossonero a principios de 2025, pero que las lesiones no le han permitido adaptarse al equipo. Ahora mismo viene de recuperarse de una lesión y espera por sumar sus primeros minutos en 2026.

Sin embargo, el primer jugador de México en jugar en el Milan fue Pedro Pineda, delantero que firmó contrato en 1991. De todos modos, no tuvo la misma suerte que el ‘Bebote’, ya que este nunca llegó a debutar con el primer equipo. Ahora todos los focos apuntan a Zanacca, quien podría convertirse en un jugador importante para la Selección Mexicana en un futuro no tan lejano.