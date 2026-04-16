Mientras define su futuro, Matías Almeyda envió mensaje a Rayados

Mientras siguen los rumores sobre el futuro de Matías Almeyda tras su salida del banquillo del Sevilla de España, el entrenador opinó acerca del momento que viven los Rayados en este Clausura 2026.

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Esto en medio de una crisis que pasa el Monterrey en este semestre, en el que se encuentran en serio peligro de quedar fuera de la Liguilla a falta de tres jornadas por disputarse, sumado a que ya fueron eliminados de la Concacaf Champions Cup.

El equipo regiomontano no ha podido recomponer el camino a pesar de la destitución del técnico Domènec Torrent y la llegada de Nicolás Sánchez al relevo, quien en su etapa como futbolista fue un referente del conjunto regiomontano.

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¿Qué dijo de los equipos regios?

En días recientes, Almeyda dio unas breves palabras durante una entrevista que le hicieron en España, en donde le preguntaron sobre el hecho de que ha sido candidateado para la “Pandilla” e incluso también para los Tigres.

“Son grandes equipos, (en Rayados) ahí hay un conocido dirigiendo, Nico Sánchez y Walter Ervitti, ahí están batallando”, mencionó dentro del programa de Radar que se publica en Youtube.

Almeyda no entró en polémicas

El “Pelado” evitó dar más declaraciones respecto a los cuadros regiomontanos, los cuales todavía se encuentran en competición. Sin embargo, habló de la complejidad que es para cualquier estratega que toma las riendas de un club y lo importante que es empezar de buena forma para lograr convencer a los jugadores.

“En líneas generales cuando llega un entrenador es porque hay un proceso que no funcionó por X motivos, supuestamente te escuchan para que desarrolles tu proyecto. Entonces todo vale del arranque tengas, si el arranque es bueno y es creíble, pues ahí va”, dijo.

El “Pelado” Almeyda, quien es ampliamente reconocido en México por su paso exitoso con las Chivas, actualmente se encuentra sin equipo luego de recientemente ser cesado del Sevilla de España.

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