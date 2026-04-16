Estuvo a punto de llegar al América por ser el goleador de su equipo, pero en este Clausura 2026 solo suma 1 anotación

Club América se interesó por un futbolista uruguayo que fue el máximo goleador de su equipo y uno de los más grandes asistidores en el Apertura 2025. Sin embargo, en este Clausura 2026 poco queda de lo que fue el semestre pasado, ya que actualmente solo suma 1 anotación en 14 jornadas disputadas, las mismas que su compañero Julio González tiene jugando en la categoría Sub-21.

Emiliano Gómez fue el hombre gol del Club Puebla en el Apertura 2025, torneo en el que sumó 6 anotaciones y 4 asistencias en las 17 jornadas disputadas, lo que llamó la atención de varios clubes de la Liga BBVA MX, como lo fue Toluca y las Águilas, que pese al fracaso de la Concachampions 2026, tiene a André Jardine como un histórico por un reconocimiento en particular.

Emiliano Gómez tuvo un Apertura 2025 de ensueño, lo que llamó la atención del América y Toluca.|@emi.gomez10

Sin embargo, poco queda de aquel jugador de 24 años que maravilló a todo el futbol mexicano, ya que en este Clausura 2026 solo suma 1 gol y 1 asistencia en 14 jornadas disputadas, según datos de la plataforma BeSoccer. Por lo anterior, se vislumbra complicado que pueda surgir de nuevo un interés del conjunto de Coapa en el mercado de verano.

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El interés de grandes clubes por Emiliano Gómez y su trayectoria

Gómez es un futbolista de origen uruguayo que inició su carrera en su país, aunque tuvo un pequeño intervalo en el futbol italiano al formar parte del Sassuolo Sub-20, para después regresar al país sudamericano con el Boston River.

El delantero también formó parte del Albacete de España, para después regresar al conjunto uruguayo y finalmente concretar su llegada al Club Puebla en verano de 2024. Desde entonces, ha demostrado grandes cualidades, lo que ha llamado la atención de grandes equipos de la Liga BBVA MX.

Emiliano estuvo en el radar del Toluca y el América; sin embargo, ningún barco llegó a buen puerto, hecho que le pesó, pues así lo reveló en una entrevista, ya que hubo mucho revuelo por su posible llegada al vigente campeón y subcampeón de México, respectivamente.