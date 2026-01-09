La curiosa racha de De Ligt: otro cambio de técnico y una constante que no se rompe
Con la salida de Rubén Amorim, Matthijs de Ligt vuelve a quedar en el mismo escenario: un nuevo entrenador por temporada, otra vez.
En el futbol europeo, la estabilidad es un privilegio y, para algunos jugadores, un lujo que casi nunca aparece en el calendario. Hay carreras que se construyen con proyectos largos y entrenadores que dejan huella durante años; y hay otras que se desarrollan a contrarreloj, con cambios constantes, ajustes de idea y nuevos cuerpos técnicos que reinician la conversación cada verano.
Mattijs De Ligt vuelve a cambiar de entrenador por décima temporada consecutiva
Tras el despido de Rubén Amorim, Matthijs de Ligt vuelve a quedar dentro de una racha tan llamativa como inusual: cada temporada ha tenido un entrenador distinto desde sus años en Ajax, y el escenario se repite una vez más. Es decir, cuando parecía que por fin podía instalarse en una continuidad, el banquillo cambia de manos y la rutina vuelve al punto de partida: adaptación, nuevas jerarquías y un libreto táctico diferente.
Aquí la lista de los entrenadores que ha tenido por temporada:
- 2016/17: Peter Bosz
- 2017/18: Marcel Keizer
- 2018/19: Erik ten Hag
- 2019/20: Maurizio Sarri
- 2020/21: Andrea Pirlo
- 2021/22: Max Allegri
- 2022/23: Julian Nagelsmann
- 2023/24: Thomas Tuchel
- 2024/25: Erik ten Hag
- 2025/26: Rúben Amorim
El dato llama la atención no por morbo, sino por lo que implica. Para un central, el técnico define casi todo: altura del bloque, agresividad de la presión, distancia entre líneas, ritmo de salida y hasta el perfil del compañero ideal. Con cada entrenador nuevo, cambian los mecanismos, cambian las prioridades y cambian las evaluaciones internas. A veces el central es pieza para iniciar juego; otras, se le pide atacar el duelo; en otros contextos, se prioriza el orden y el despeje. En cualquier caso, el margen para “aprender con calma” casi nunca existe.
La secuencia es clara y explica por qué el tema se volvió tendencia: empezó en Ajax con un carrusel en el banquillo, siguió en Juventus con cambios de estilo marcados, continuó en Bayern con ajustes constantes y ahora se prolonga en su etapa más reciente. El resultado es una línea de carrera con un patrón poco común: temporadas completas que se sienten como reinicios.
