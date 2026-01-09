Todo lo que un americanista debe saber sobre los abonos para el Clausura 2026

Club América puso en marcha la venta general de abonos para el Clausura 2026 y, como suele ocurrir cada semestre, despertó el interés de toda la afición azulcrema. Este mecanismo es la opción más conveniente para quienes asisten regularmente al estadio, ya que les garantiza un lugar fijo en los juegos de local, sumado a una serie de beneficios exclusivos.

El abono del Clausura 2026, que regirá desde el primer partido de las Águilas como locales en el Estadio Ciudad de los Deportes, incluye todos los partidos que el América dispute de local en la Fase Regular, además del acceso a los cuartos de final si clasifica. Para las instancias posteriores, así como también para compromisos internacionales, los abonados tendrán prioridad.

Este esquema busca premiar la fidelidad de los fanáticos, algo que la institución considera clave en un torneo de alta expectativa competitiva. Además, este semestre marcará el regreso del club al Estadio Azteca (ahora Banorte), un hecho que promete ser una verdadera fiesta.

Precios y beneficios para los americanistas en el Clausura 2026

En cuanto a los costos, la directiva de las Águilas estructuró una oferta escalonada según la ubicación dentro del estadio. Según el propio comunicado del club, las opciones se dividen en las categorías Gold y Platinum.

Categoría Gold:



Cabecera (norte) - 3,000 pesos

- 3,000 pesos Preferente - 3,500 pesos

Categoría Platinum



Platea (esquinas) - 4,000 pesos

- 4,000 pesos Platea (central alta y baja) - 5,000 pesos

- 5,000 pesos Especial Club (techado) - 9,500 pesos

Todas las tarifas están sujetas a cargos por servicio y a la disponibilidad de lugares, con un límite de hasta seis abonos por titular.

Uno de los puntos destacados es el paquete de experiencias y beneficios exclusivos. El abono no solo asegura el acceso a los partidos, sino también descuentos en la AmeShop, preventas para futuros boletos, dinámicas en días de partido y la posibilidad de convivir con jugadores o asistir a entrenamientos.

¿Cómo comprar el abono del América para el Clausura 2026?

El proceso de compra es completamente en línea, a través de la plataforma oficial del América, con boletos 100% digitales y la opción de pagar con tarjetas de débito o crédito Visa y Mastercard. Además, existen promociones de hasta tres meses sin intereses con bancos participantes.