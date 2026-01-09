¡OFICIAL! Chivas confirma la salida de una de sus figuras al futbol extranjero

A unas horas de debutar en el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, las Chivas anunciaron la salida de Teun Wilke a través de un mensaje compartido en sus redes sociales e informaron que el delantero continuará su carrera en el extranjero.

Teun Wilke deja a Chivas para jugar en Colombia

Las Chivas confirmaron la salida de Teun Wilke con destino en el Fortaleza CEIF de Colombia, equipo al que llega en calidad de préstamo por un año con opción a compra, lo que le permitirá al atacante demostrar su talento.

Wilke llegará a un equipo fundado en 2010 que ascendió a la Primera División de Colombia en el 2024 y cuyo mejor puesto ha sido un sexto lugar en la tabla que le permitió avanzar al cuadrangular final.

"Mucho éxito en lo que venga, Teun. Nuestro Rojiblanco, Teun Wilke, jugará en el Fortaleza. ¡Nos lo cuidan mucho!", compartieron las Chivas a través de sus rede sociales despidiéndose de su delantero.

Así fue el paso de Teun Wilke por Chivas

Teun Wilke llegó a Chivas en el 2023 como jugador para el Tapatio debido a su corta edad y logró ganarse un lugar en el primer equipo gracias a sus actuaciones y a los 14 goles que consiguió en 38 partidos.

Sin embargo, con el Rebaño Sagrado, Wilke no tuvo los resultados esperados y convirtió solo dos goles en 15 participaciones.

A pesar de su corta edad, Wilke cuenta con una amplia experiencia internacional tras haberse formado en el Heerenveen de los Países Bajos, Círculo de Brujas de Bélgica, SPAL de Italia y ahora en el futbol colombiano.

