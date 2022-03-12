Mauricio Pochettino no duerme tras eliminación en Champions League

París, Francia. Mal la está pasando el técnico argentino Mauricio Pochettino luego de la eliminación de su equipo el París Saint Germain (PSG) de los octavos de final de la Champions League por el Real Madrid.

"Cuando analizamos la eliminación veo que estuvimos bien en casa y sesenta minutos en el Bernabeu. Vivo mal, no me siento bien, tengo rabia, expreso un malestar. Tengo dificultad para dormir por la noche. Pero ahí está la responsabilidad de pensar en la Ligue 1. Eso no significa que no sea fuerte", declaró el entrenador del PSG en conferencia de prensa previa al encuentro contra el Girondins, de la liga francesa.

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El PSG jugará por primera vez en el Parque de los Príncipes luego de la eliminación en Champions League. "Estamos todos decepcionados. Los jugadores, todos en el club. Es una gran decepción. Recibimos un gran golpe. Los últimos días han sido muy difíciles. Pero tenemos la responsabilidad de acabar bien la temporada en la Liga. Entiendo la decepción de los aficionados", adjuntó Pochettino.

"Es todo el equipo el que está afectado por esta decepción. Tenemos que encontrar la motivación, una motivación para seguir adelante. Debemos asumir esa responsabilidad para los partidos que vienen", insistió el técnico argentino.

Pochettino busca recuperar a los jugadores del PSG

El equipo parisino domina con claridad la Ligue 1 con doce puntos de ventaja respecto al segundo, el Niza. El técnico argentino insiste en recuperar la motivación para culminar de la mejor manera la temporada.

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"Tenemos que encontrar la motivación. Tenemos la responsabilidad de vestir esta camiseta. Es importante conseguir este objetivo desde el domingo. Aunque una victoria no va a ser un consuelo por la derrota encajada ante el Real Madrid", apuntó el técnico que tendrá jugadores jóvenes en el partido pero apeló a la madurez de los veteranos de su plantilla.

Con información de EFE