Un día América lo dejó ir gratis y hoy tiene un pie adentro de Chivas: promete ser el refuerzo de lujo

Ricardo Marín es el jugador que América un día lo dejó ir gratis debido a que no tenía cabida en el equipo y después de deambular por varios equipos fue fichado por Chivas, club en el que ya tiene un pie adentro para disputar su segunda etapa, pues promete ser un refuerzo de lujo al marcar varios goles con Puebla, conjunto al que llegó a principios de este 2025 en calidad de préstamo .

El delantero termina contrato con los poblanos en diciembre de este año y deberá reportar con el conjunto rojiblanco, a fin de que la directiva decida su futuro. No obstante, se espera que tenga una segunda oportunidad, ante la posible baja de Alan Pulido, quien apunta a reforzar a Pumas, según varias fuentes .

Ricardo Marín es el jugador que América dejó ir gratis y apunta para ser el refuerzo de lujo de Chivas

El posible refuerzo de lujo de Chivas

El canterano del América promete ser un refuerzo de lujo para Chivas, pues durante su estancia en Puebla ha destacado al ser el goleador, pese a que el equipo es el peor del Apertura 2025, al ubicarse en último lugar de la Tabla General de la Liga BBVA MX con tan solo 9 puntos.

El futbolista de 27 años suma 9 goles en 31 partidos disputados con el Club Puebla, de los cuales 5 fueron en el Clausura 2025 y en este torneo acumula 4, según BeSoccer, en espera de que pueda convertir más en las últimas 2 jornadas contra Cruz Azul y León.

El día que Ricardo Marín se fue gratis del América

Ricardo Marín se formó en las inferiores del América, club en el que permaneció durante 10 años, tiempo en el que debutó en Primera División, pero nunca se pudo consolidad. Por ello, la directiva lo dejó ir a Necaxa a préstamo durante 2 torneos cortos.

Marín se fue gratis a Mazatlán, donde permaneció un año, para después ir a la Liga de Expansión MX con Celaya y finalmente ser fichado por Chivas en verano de 2023, una transacción que costó, según el portal Futbol Total, alrededor de 1.3 millones de dólares.