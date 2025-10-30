Un día América lo dejó ir gratis y hoy tiene un pie adentro de Chivas: promete ser el refuerzo de lujo
El delantero es canterano del conjunto de Coapa, pero salió del club en busca de más minutos y tal parece que vestirá la playera rojiblanca en el Clausura 2026
Ricardo Marín es el jugador que América un día lo dejó ir gratis debido a que no tenía cabida en el equipo y después de deambular por varios equipos fue fichado por Chivas, club en el que ya tiene un pie adentro para disputar su segunda etapa, pues promete ser un refuerzo de lujo al marcar varios goles con Puebla, conjunto al que llegó a principios de este 2025 en calidad de préstamo .
El delantero termina contrato con los poblanos en diciembre de este año y deberá reportar con el conjunto rojiblanco, a fin de que la directiva decida su futuro. No obstante, se espera que tenga una segunda oportunidad, ante la posible baja de Alan Pulido, quien apunta a reforzar a Pumas, según varias fuentes .
El posible refuerzo de lujo de Chivas
El canterano del América promete ser un refuerzo de lujo para Chivas, pues durante su estancia en Puebla ha destacado al ser el goleador, pese a que el equipo es el peor del Apertura 2025, al ubicarse en último lugar de la Tabla General de la Liga BBVA MX con tan solo 9 puntos.
TE PUEDE INTERESAR:
- Ramón Juárez es el responsable de la primera baja de Club América para 2026
- Gilberto Mora entra a un top 3 histórico después del Mundial Sub-20: será la envidia de muchos
- Víctor Dávila y Rodolfo Cota podrían llegar a este equipo de locura tras salir del América
El futbolista de 27 años suma 9 goles en 31 partidos disputados con el Club Puebla, de los cuales 5 fueron en el Clausura 2025 y en este torneo acumula 4, según BeSoccer, en espera de que pueda convertir más en las últimas 2 jornadas contra Cruz Azul y León.
@el.re.portero “Quería tener más minutos” Ricardo Marín #elreportero #futbolmexicano #ligamx #yosgartgutierrez #futbolmexico #clubamerica #ricardomarin #celaya #atleticocelaya ♬ sonido original - El RePortero ⚽🥅🧤🎙️
El día que Ricardo Marín se fue gratis del América
Ricardo Marín se formó en las inferiores del América, club en el que permaneció durante 10 años, tiempo en el que debutó en Primera División, pero nunca se pudo consolidad. Por ello, la directiva lo dejó ir a Necaxa a préstamo durante 2 torneos cortos.
Marín se fue gratis a Mazatlán, donde permaneció un año, para después ir a la Liga de Expansión MX con Celaya y finalmente ser fichado por Chivas en verano de 2023, una transacción que costó, según el portal Futbol Total, alrededor de 1.3 millones de dólares.