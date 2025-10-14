Mauro Icardi llegaría al América; qué se sabe hasta EL MOMENTO del fichaje bomba de las Águilas

El América sabe que, para seguir siendo el equipo más ganador del futbol mexicano, no se puede relajar y necesita contratar grandes futbolistas. En las recientes horas, comenzó a sonar muy fuerte la llegada del argentino Mauro Icardi para la siguiente campaña. Los de Coapa son sublíderes y ya piensan en un delantero de élite.

André Jardine busca los mejores jugadores para desempeñarse dentro del campo de juego. Recientemente, tiene un par de futbolistas borrados, pero el resto de la plantilla pelea por un lugar en el América. Mauro Icardi actualmente milita en el Galatasaray de Turquía y el pase del goleador le costaría al América alrededor de 8.5 millones, según Transfermarkt.

Galatasaray Mauro Icardi acusó a Wanda Nara de robarle 7 millones de euros.

Según el experto Ekrem Konur, especializado en fichajes y traspasos de futbolistas, el América está muy interesado en el delantero de 32 años. Su pico más alto lo logró mientras militaba en el Inter de Milán. Pese a su gran nivel, no fue muy considerado por la Selección de Argentina, ya que también ha estado inmiscuido en varios problemas personales. Suma un total de 249 goles a nivel de clubes.

Otros equipos de la Liga BBVA MX que han preguntado por Icardi

Sin duda, Mauro Icardi es uno de los referentes en la delantera a nivel mundial. El talento del argentino es impresionante y podría encajar en cualquier equipo del orbe. Las Águilas no fueron el primero en fijarse en él, pues ya se había escuchado de algunos equipos de la Liga BBVA MX interesados en sus servicios.

Pumas, Monterrey y Tigres llegaron a sonar interesados en el futbolista argentino. Todo quedó en un rumor o, si hubo acercamientos, no se lograron concretar. Una posible llegada al América tampoco luce tan irreal, pues la falta de delanteros y las constantes lesiones que sufren provocarían que se dé un bombazo de dicho calibre.