¿Max Verstappen aún puede ser campeón de la F1? Estos son los GP’s que faltan en la temporada

Este fin de semana se llevó a cabo una de las carreras más sorpresivas de la temporada 2025 de la Fórmula 1, pues en medio del constante dominio que McLaren ha tenido en la misma, Max Verstappen sorprendió a propios y extraños luego de llevarse el último GP de Italia.

Max Verstappen, excompañero de Checo Pérez que es el estelar de Red Bull, finalizó el GP de Monza como el primer lugar por una diferencia considerable respecto a sus rivales. Esta situación volvió a ponerlo en el debate sobre sus posibilidades de ser, nuevamente, el campeón de la Fórmula 1. ¿Qué probabilidades tiene de lograrlo?

¿Cómo le fue a Max Verstappen en el GP de Monza?

Max Verstappen no solo logró el título en el GP de Monza, sino que arrasó con los pilotos de McLaren. El nacido en los Países Bajos tuvo una diferencia de 19 segundos respecto a Lando Norris, así como de 21 con Óscar Piastri, lo cual muestra el dominio que tuvo sobre estos en el último Gran Premio.

¿Cuántos puntos tiene Max Verstappen y cuál es la diferencia respecto a McLaren?

Esta fue la tercera victoria que Max Verstappen suma en la temporada 2025 de la Fórmula 1, motivo por el cual, actualmente, se encuentra en la tercera posición de la clasificación de pilotos con un total de 230 puntos, mismos que aún lucen lejanos a los 324 de Óscar Piastri y los 293 de Lando Norris.

Pese a ello, es preciso decir que restan ocho GP’s, mismos que incluyen tres carreras sprint. Si el neerlandés mantiene el nivel que tuvo en este último Gran Premio, y tiene la suerte de que los pilotos de McLaren flaqueen en el peor momento de la campaña, entonces aún podría soñar con ser nuevamente campeón de la F1.

¿Cuántos GP’s faltan en la temporada y cuáles son?

GP de Azerbaiyán (21 de septiembre)

GP de Singapur (5 de octubre)

GP de Estados Unidos con carrera sprint (19 de octubre)

GP de México (26 de octubre)

GP de Sao Paulo con carrera sprint (9 de noviembre)

GP de Las Vegas (22 de noviembre)

GP de Qatar con carrera sprint (30 de noviembre)

GP de Abu Dhabi (7 de diciembre)

¿Cuántos campeonatos de F1 tiene Max Verstappen?

El neerlandés es uno de los mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1 y para muestra de ello están sus números, pues con apenas 27 años de edad ya suma cuatro campeonatos, todos estos de manera consecutiva en la época dorada de Red Bull que compartió, en gran medida, con Checo Pérez.