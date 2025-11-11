Ex Liga MX y estrella de River Plate da puñetazo por la espalda en el Superclásico

Durante la salida del plantel de River Plate del campo de juego de La Bombonera, tras la derrota en el Superclásico, se registró un episodio de violencia protagonizado por Maximiliano “Maxi” Salas, quien pasó por la Liga BBVA MX defendiendo los colores de los Rayos de Necaxa. Según la reconstrucción el atacante corrió hacia la cámara de un joven que filmaba la caravana de los jugadores y le propinó un fuerte golpe por la espalda, lo que obligó al hombre a huir sin siquiera darse vuelta.

El hecho ocurrió en el marco del partido entre Boca Juniors y River Plate correspondiente al Superclásico, una jornada en la que el equipo millonario terminó derrotado y los jugadores abandonaron el césped visiblemente contrariados. Los medios locales señalan que la persona agredida sería un “colado” sin relación formal con ninguna entidad, aunque subraya que eso no atenúa la gravedad del episodio ni la falta de profesionalismo que implica una reacción física de un futbolista en ese contexto.

La polémica llegada de Maxi Salas a River Plate

Maxi Salas, delantero que llegó a River procedente de Racing (un traspaso que generó polémica en su momento), ha sido foco de atención durante las últimas semanas por distintos episodios en cancha y por la tensión que generó su salida de Avellaneda; su incorporación al Millonario fue cubierta ampliamente por la prensa deportiva argentina.

¿Será sancionado Maxi Salas por el golpe que dio en el Superclásico?

El episodio suma un capítulo más a la emotividad y la crispación que rodearon al Superclásico y abrirá, en principio, un cauce de análisis institucional. Acciones como esta suelen ser objeto de revisión por parte del club, y podrían derivar en medidas internas o incluso en sanciones por parte de la AFA si se considera que hubo conducta antideportiva o violencia contra civiles aunque hasta el momento no se informó sobre sanciones concretas ni comunicados oficiales del club sobre la agresión.

