Noticias
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Mazatlán vs América EN VIVO, Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente en vivo el partido de la décimo cuarta fecha del futbol mexicano entre los Cañoneros y las Águilas en duelo clave para los Azulcremas de Jardine

Eduardo Camarena
Liga MX
¡Continúa la fiesta del futbol mexicano en el Viernes Botanero! No te pierdas el inicio de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el partido entre Mazatlán y Amérca en el Estadio El Encanto, todo EN VIVO y GRATIS a través de aztecadeportes.com y el Canal 7 de televisión abierta.

Este encuentro representa una oportunidad de oro para las Águilas para amarrar su pase a la Liguilla.

La cita es este viernes 24 de octubre a las 8:50 pm tiempo del centro de México.

