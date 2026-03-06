Mazatlan vs León: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

Se enfrentan este viernes en el Estadio El Encanto de Mazatlán, el cuadro local ante León, un partido en el que las dos escuadras lucharán para sacar los puntos que los impulse ya que se encuentran entre los equipos rezagados, cuando el torneo va hacia la fecha 10 del Clausura 2026.

En un juego determinante, Mazatlán defenderá su casa y para ello ha convocado a su afición y esperan contar con ellos para ser un plus cuando la Fiera llegue con deseos de victoria en el Pacífico mexicano.

León tiene marca de tres derrotas y dos victorias al hilo en los últimos cinco partidos por lo que quieren seguir en ese camino, cuando los equipos aprietan para cerrar y eventualmente meterse en Liguilla recordando que ahora no hay ningún formato de repechaje.

Mazatlan tiene siete puntos luego de dos victorias y un empate y seis dolorosos descalabros.

León por su parte tiene 10 puntos tras tres victorias, un empate y cuatro caídas en el curso. Una victoria de los cañoneros apretaría esa zona de la tabla, del sitio 11 al 13 y es altamente serio el compromiso para los dos equipos.

¿Dónde ver Mazatán vs León en VIVO en la Jornada 10?

El partido de Mazatlán en contra de León, lo podrás ver EN VIVO este viernes 6 de marzo a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación desde las 6:50 PM, con la narración del mejor equipo, el de FUT AZTECA.

La tabla general de Liga MX, antes de la Jornada 10 en el Clausura 2026