Mazatlan vs León: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

Mazatlán se enfrenta ante León en el Estadio El Encanto, en actividad de la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX que podrás ver por el Viernes Botanero.

mazatlan leon liga mx jornada

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Se enfrentan este viernes en el Estadio El Encanto de Mazatlán, el cuadro local ante León, un partido en el que las dos escuadras lucharán para sacar los puntos que los impulse ya que se encuentran entre los equipos rezagados, cuando el torneo va hacia la fecha 10 del Clausura 2026.

En un juego determinante, Mazatlán defenderá su casa y para ello ha convocado a su afición y esperan contar con ellos para ser un plus cuando la Fiera llegue con deseos de victoria en el Pacífico mexicano.

León tiene marca de tres derrotas y dos victorias al hilo en los últimos cinco partidos por lo que quieren seguir en ese camino, cuando los equipos aprietan para cerrar y eventualmente meterse en Liguilla recordando que ahora no hay ningún formato de repechaje.

Mazatlan tiene siete puntos luego de dos victorias y un empate y seis dolorosos descalabros.

León por su parte tiene 10 puntos tras tres victorias, un empate y cuatro caídas en el curso. Una victoria de los cañoneros apretaría esa zona de la tabla, del sitio 11 al 13 y es altamente serio el compromiso para los dos equipos.

¿Dónde ver Mazatán vs León en VIVO en la Jornada 10?

El partido de Mazatlán en contra de León, lo podrás ver EN VIVO este viernes 6 de marzo a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación desde las 6:50 PM, con la narración del mejor equipo, el de FUT AZTECA.

La tabla general de Liga MX, antes de la Jornada 10 en el Clausura 2026

PosiciónEquipoPuntos
1Cruz Azul22
2Toluca21
3Chivas18
4Pachuca17
5Pumas16
6Atlas16
7Monterrey13
8Tigres13
9América11
10Puebla11
11Atlético de San Luis10
12FC Juárez10
13León10
14Tijuana9
15Necaxa9
16Mazatlán7
17Querétaro6
18Santos Laguna2