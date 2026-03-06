ÚLTIMA HORA: Lesión de Cristiano Ronaldo es más grave de lo esperado y aumenta dudas sobre si jugará en el México vs Portugal

Desde Arabia Saudita, ha surgido la noticia que todos temían: Cristiano Ronaldo sufre una lesión más grave de lo pensado y su recuperación se estima que puede superar los 30 días, por lo que ha viajado de emergencia a España para seguir un procedimiento acelerado y superar este problema que seriamente podría alejarlo del partido de México vs Portugal del 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Ciudad de los Deportes.

Te podría interesar: México va por otro Mundial y es más próximo de lo esperado

La fuente de esta declaración fue su propio entrenador en el Al Nassr, Jorge Jesús que fue muy abierto al manifestar todos los problemas que enfrenta CR7 en este punto cuando es pieza clave en su esquema y la competencia es cerrada en la Saudi Pro League.

Pero recalcó que en este , como en otros casos la prioridad es tener al jugador sano, por lo que con Cristiano Ronaldo se encendieron las alarmas a tal punto que dejó Riad para arribar a Madrid junto a su fisioterapeuta de cabecera y seguir juntos este camino de recuperación.

Te podría interesar: Posponen juego de Julián Quiñones en Arabia Saudita ante la situación bélica

Jorge Jesús reveló que últimas pruebas, decidieron el traslado de Cristiano Ronaldo a Madrid

“Tras las pruebas, vemos que la lesión que sufrió Cristiano Ronaldo fue más grave de lo esperado. Cristiano viajará ahora a España, al igual que otros jugadores que acudieron a tratamiento tras su lesión. Su lesión requirió tratamiento en Madrid con su terapeuta personal, y esperamos que regrese pronto y ayude al equipo", explicó el timonel Jorge Jesús.

¿Cristiano Ronaldo no se fue a Madrid por la situación bélica en su país?

Cristiano Ronaldo despertó rumores hace algunos días, de que junto a familia había escapado de Arabia Saudita, por los bombardeos que han existido sobre Riad realizados por el ejército iraní sobre puntos estratégicos que tienen relación con Estados Unidos.

Te podría interesar: Leagues Cup 2026 SÍ SE JUGARÁ EN MÉXICO

Ahora se sabe que en efecto el viaje sucedió, pero que el motivo es para tener este tratamiento especial acelerado y altamente efectivo que realizan jugadores en Madrid.

Puntos claves sobre la lesión de Cristiano Ronaldo y los motivos de la preocupación

Su lesión en el muslo derecho reveló una gravedad que alerta al Nassr

Su recuperación podría superar los 30 días

Dejó Riad y está en Madrid en recuperación

Con 41 años, Cristiano Ronaldo tiene la mira puesta en la Copa Mundial de la FIFA que arranca en menos de tres meses

Su participación en México vs Portugal es una verdera incógnita cuando la fecha del 28 de marzo está muy cercana

