Conoce cuándo, a qué hora y donde ver el Mazatlán vs Necaxa | LIGA MX

Continúa la actividad del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX con la jornada 12 que inicia el próximo viernes 17 de marzo con tres partidos. El primero es Puebla vs Atlas a las 19 horas (tiempo del Centro de México) y al terminar, inicia el encuentro entre Mazatlán vs Necaxa. Aunque al mismo tiempo se juega el partido de Tijuana vs Toluca.

Un partido clave en la jornada es el Mazatlán vs Necaxa pues ambos equipos necesitan ganar para luchar por un lugar en repechaje. Cualquier otro resultado, podría afectar sus aspiraciones al restar solo seis jornadas.

El conjunto de Mazatlán se encuentra en el último lugar de la tabla con cuatro puntos conseguidos. De diez partidos disputados, solo ha logrado ganar uno, empatar uno y acumula ocho derrotas. Los dirigidos por Rubén Romano han recibido 27 goles y han marcado 13 goles.

La Directiva de los sinaloenses esperan enderezar el barco para poder llegar al repechaje y evitar que siga el mal paso.

Por otro lado, el conjunto de Necaxa se encuentra en el lugar 15 de la tabla. Ha logrado ganar dos encuentros, empatar tres y perder seis. En total ha recibido 16 goles y ha marcado 13. El paso de los dirigidos por Lillini no ha sido el esperado pero en caso de ganar entrarían a la lucha por un lugar en el repechaje.

¿Cuándo y a qué hora se juega el partido entre Mazatlán vs Necaxa?

El partido se disputa el viernes 17 de marzo a las 21:05 horas (tiempo del Centro de México) desde el Estadio El Kraken.

¿Por dónde ver la transmisión del juego entre Mazatlán vs Necaxa?

Sigue la transmisión totalmente en vivo y gratis a través TV Azteca Deportes. El encuentro lo podrás ver por Azteca 7, el sitio web y por el canal de YouTube de Azteca Deportes.

