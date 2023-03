Esposa de Dani Alves anuncia la separación con el futbolista

La modelo Joana Sanz anunció a través de redes sociales su separación con Dani Alves.

Desde su cuenta de Instagram, Joana publicó una imagen que contiene una emotiva carta escrita por la modelo en la que describe su sentir ante la problemática del ex jugador y principalmente destacando su amor propio.

¿Que dice la carta de Joana Sanza?

Inicia contando que la mejor forma que tiene para desahogarse es escribir en papel, cataloga que han sido días duros, en los que la sensación de abandono y soledad han llegado a su puerta junto a miles de cuestionamos el por qué sin recibir respuesta.

“Desde pequeña escribo mis sentimientos para expresarme, supongo que por ser hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuras y dolorosas. La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de ‘por qué' sin respuesta. Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecto”.





Además, confiesa que eligió a su compañero de vida que ante sus ojos era perfecta por la forma en la que la trataba y la hacía sentir. Situación que siempre hará que lo ame, agrega que sigue y seguirá a su lado pero de otra forma.

“Siempre estuvo cuando más lo necesitaba. Siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos. Creo que me va a costar años de vida sacar años de vida su forma de mirarme, esa forma como si yo fuera lo más increíble del mundo y joder, si, soy increíble. Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que a pesar del daño que me ha causado sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está auto engañando o no amó de verdad.

Por último, cierra una etapa de su vida que comenzó el 18 de mayo de 2015.

“Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida”.

