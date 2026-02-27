Mazatlan vs Pachuca: Alineaciones de la Jornada 8 de la Liga BBVA MX

La Jornada 8 del Clausura 2026 también tendrá actividad en el puerto sinaloense, donde Mazatlán recibe a Pachuca en el Estadio El Encanto. El partido se juega hoy viernes 27 de febrero a las 19:00 horas en el arranque del Viernes Botanero.

Mazatlán llega ubicado en la posición 17 con apenas 4 puntos. Los “Cañoneros” atraviesan una situación crítica, especialmente en el sector defensivo, donde han recibido 14 goles en 7 partidos, un promedio de dos tantos por encuentro. La fragilidad en el fondo los ha condicionado jornada tras jornada, por lo que hacer pesar su condición de local es una obligación si no quieren complicarse aún más en la tabla.

Los Tuzos son quintos generales con 14 puntos y vienen de firmar una victoria de alto impacto tras imponerse 2-1 a Tigres en el Estadio Universitario, resultado que confirmó su fortaleza como visitante.

Alineaciones del Mazatlán vs Pachuca de la Jornada 8 del Clausura 2026

Mazatlán: 33 Ricardo Rodríguez, 4 Jair Díaz, 5 Facundo Almada, 14 Mauro Zaleta, 19 Lucas Merolla, 11 Edgar Bárcenas, 17 Josue Ovalle, 21 Sebastián Santos, 25 Said Godínez, 7 Luiz Teodora y 15 Brian Rubio.

Pachuca: 25 Carlos Moreno, 2 Sergio Barreto, 4 Eduardo Dos Santos, 12 Brian García, 14 Carlos Sánchez, 16 Christian Rivera, 26 Alán Bautista, 188 Sergio Rodríguez, 11 Oussama Idrissi, 18 Alexei Domínguez y 23 José Rondón.

¿Dónde VER en VIVO y GRATIS el Mazatlán vs Pachuca de la Jornada 8 de la Liga BBVA MX?

La transmisión en México podrá seguirse por televisión abierta a través de Azteca 7, dentro del tradicional Viernes Botanero, así como en la App de Azteca Deportes y sus plataformas digitales para verlo en streaming.

