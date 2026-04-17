Mazatlán vs Querétaro: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX? | Presentado por Nissan

Se enfrentan en esta Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, el equipo de Mazatlán ante el equipo de Gallos Blancos de Querétaro, encuentro que llega en la recta final de este certamen, donde ambas escuadras luchan por tener un cierre interesante lleno de protagonismo.

El Viernes Botanero lo podrás disfrutar con el Mazatán vs Gallos desde las 6:50 PM a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con la narración y comentarios del mejor equipo de comentaristas, el FUT AZTECA.

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Antecedentes de Mazatlán vs Gallos Blancos del Querétaro

El equipo de Mazatlán y el de Gallos tienen una corta historia enfrentándose, pero en los últimos cinco compromisos que han tenido estas escuadras se presume de una paridad con dos victorias por equipo y un empate, aunque en esa rivalidad y periodo los del Pacífico han marcado más goles, con siete tantos y Gallos solo cuatro.

Querétaro 1-0 Mazatlán 2 de noviembre 2025

Querétaro 1-0 Mazatlán 14 de marzo 2025

Mazatlán 2-2 Querétaro 4 de octubre 2024

Querétaro 0-2 Mazatlán 12 de abril 2024

Mazatlan 3-0 Querétaro 27 de octubre 2023

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Así llegan Querétaro y Mazatlán al partido de la Jornada 15 del Clausura 2026 de Liga MX

Por Mazatlán, están instalados en el sitio 17 del torneo con solo 11 puntos luego de tres victorias y un par de empates. Anhelan cerrar con fuerza en casa y ante su afición.

Por Gallos, están apenas dos lugares más arriba, ubicados en el escalafón 15 de la competencia y con 15 unidades cosechadas luego de tres victorias y seis empates.

¿Dónde y cómo ver el partido de Mazatlán ante Querétaro?

El encuentro de Mazatlán en contra de Querétaro lo podrás ver esta tarde gratis y en vivo por Azteca Siete, como parte de la cartelera del Viernes Botanero de esta fecha 15, desde las 6:50 PM. Además en aztecadeportes.com y nuestra app podrás disfrutar del duelo.