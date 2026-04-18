Mazatlán 0-0 Quéretaro: Ver en VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 15 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

Desde la cancha del Estadio El Encanto, en el arranque de las acciones de la Jornad 15 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, Mazatlán recibe a Querétaro en el ya tradicional Viernes Botanero.

Se espera una gran entrada en el Estadio El Encanto, luego de que la directiva de Mazatlán sorprendiera al poner los boletos a tan solo 5 pesos.

Mazatlán busca el milagro de acceder a la liguilla directa, pero necesita ganar sus últimos dos partidos. Actualmente se ubica en la posición 17 de la tabla general con 11 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y 9 derrotas, perfilándose a quedar eliminado del Clausura 2026. El conjunto sinaloense viene de caer 3-1 ante Pumas en la capital.

A diferencia de su rival, Querétaro mantiene vivas sus aspiraciones. El equipo dirigido por Esteban González se encuentra en la posición 15 con 15 puntos y necesita sumar de a tres para seguir soñando con la liguilla del Clausura 2026. Los Gallos registran 3 victorias, 6 empates y 5 derrotas, y llegan motivados tras golear 3-1 a Necaxa.

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¿Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Mazatlán vs Quéretaro de la Jornada 15 del Clausura 2026?

La transmisión totalmente en vivo y gratis se podrá disfrutar a través de TV Azteca, por televisión abierta en el Canal 7, así como en su sitio web y app digital, con la cobertura completa del partido. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

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Prónostíco del partido entre Mazatlán vs Querétaro

De acuerdo con un modelo de inteligencia artificial especializados en estadísticas del futbol mexicano, aunque Mazatlán tiene la ventaja de la localía, el Querétaro llega con un mejor nivel de juego y un fuerte envión anímico. Tomando en cuenta que a los Gallos Blancos se les dificulta encontrar el arco rival cuando juegan de visitantes, el prónostico más segura es un doble oportunidad a favor del Querétaro o ir por las bajas en las anotaciones (menos de 2.5 goles).

En cuanto a los marcadores más probables, el análisis proyecta un empate 1-1 muy peleado en el mediocampo, o bien, un 0-1 a favor del cuadro queretano, repitiendo la dosis de sus últimos enfrentamientos directos

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