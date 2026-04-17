¡Mejores que ellos! México remonta y derrota a Argentina

La Selección Nacional de México Sub 16 comenzó su participación en la Vertex Cup con una victoria por remontada de 3-2 sobre su similar de Argentina este jueves 16 de abril en compromiso disputado en Miami, Estados Unidos.

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Selección Mexicana Sub 16 vence a Argentina en Vertex Cup

La Selección Mexicana Sub 16 tuvo que remar contra corriente para rescatar la victoria en contra de Argentina tras el doblete de Bruno Cabral que obligó al equipo dirigido por Yasser Corona a replantear el encuentro.

Antes de concluir la primera mitad, México encontró el descuento por conducto de Lucas Silva, lo que le permitió a la escuadra mexicana a encarar el complemento con mayor confianza.

Juan Martínez se encargó de igualar los cartones en el minuto 55, mientras que Félix Gómez puso cifras definitivas y concretó la remontada al 80' para darle a México una agónica victoria ante un rival que se ha complicado a las categorías mayores históricamente.

La Selección Mexicana volverá a la actividad el próximo domingo 19 de abril cuando se enfrente a los Estados Unidos en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y posteriormente se medirá a su similar de Inglaterra el miércoles 22 de abril.

La Vertex Cup reúne a las selecciones juveniles más prometedoras buscando impulsar el desarrollo de los futbolistas en la alta competencia a través de la exigencia y el intercambio cultura.

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