Mazatlán vs Toluca: ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

La Jornada 16 del Clausura 2026 nos presenta un dueloen el Estadio El Encanto, donde el Mazatlán FC busca cerrar con dignidad el torneo ante un Toluca que llega con la urgencia de sellar su boleto a la Liguilla.

Pese a que los Cañoneros atraviesan una racha negativa con solo dos de los últimos 15 puntos obtenidos, su fortaleza en casa es el argumento principal para dar la sorpresa. El equipo sinaloense suma cuatro partidos sin perder ante su afición (G2, E2) y presume una efectividad ofensiva constante, habiendo marcado en los siete encuentros disputados en su territorio este torneo.

Por su parte, los dirigidos por Antonio Mohamed llegan tras un tropiezo ante América, pero con un panorama alentador: solo necesitan un punto para asegurar matemáticamente su lugar en la Liguilla. Sin embargo, el desgaste físico es un factor real, pues los Diablos también mantienen la mirada puesta en las semifinales de la Concachampions

Pronóstico del Mazatlán vs Toluca hoy miércoles 22 de abril 2026

El pronóstico para el duelo de esta noche en el Estadio El Encanto se inclina hacia el bando escarlata, aunque las estadísticas sugieren que no será un trámite sencillo para los dirigidos por el Turco Mohamed

Horario y dónde ver en vivo el Mazatlán vs Toluca

Horario: 18:50 horas tiempo del centro de México

Dónde ver gratis: en AztecaDeportes

