CONFIRMADO: El camino de Tigres y Tijuana para meterse a la Liguilla

Con la Jornada 12 en su punto más álgido tras los resultados del martes, Tigres y Xolos de Tijuana tienen en sus manos la posibilidad de dar un salto de autoridad y meterse de lleno entre los ocho mejores en el certamen de Clausura 2026 de la Liga BBVA MX este miércoles.

¿Qué necesita Tigres para estar en puesto de Liguilla?

El conjunto de Tigres llega a Guadalajara con la mira puesta en el Atlas. Tras los movimientos en la tabla del martes, los felinos saben que la victoria no es una opción, sino una necesidad. Actualmente, Tigres suma 21 unidades y se encuentra en la novena posición, pero el panorama es claro: un triunfo en el Estadio Jalisco los catapultaría hasta el séptimo escalón con 23 puntos.

El equipo de Guido Pizarro busca recuperar la memoria futbolística en una plaza históricamente complicada. De lograrlo, no solo desplazarían a los Rojinegros, sino que enviarían un mensaje contundente de cara a la fase final, consolidándose como un invitado peligroso en la pelea por el título.

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¿Qué necesita Xolos para estar en puesto de Liguilla?

Por otro lado, en la frontera, la jauría de Sebastián Abreu tiene una cita con el destino. Los Xolos de Tijuana reciben a un Pachuca que siempre es un sinodal de cuidado. Sin embargo, la motivación en el Estadio Caliente está por las nubes: una victoria llevaría a Tijuana a las 22 unidades.

Lo interesante aquí es la aritmética de la tabla. Al sumar esos tres puntos, Xolos empataría en unidades con equipos como León y Atlas, si es que pierde, pero gracias a su diferencia de goles, los fronterizos se adueñarían del octavo puesto, dejando a los Esmeraldas y a los propios Roginegros fuera de la zona de Liguilla momentáneamente.

La moneda está en el aire. Si ambos logran imponer condiciones este miércoles, la tabla general sufrirá un sismo que dejará a Atlas y León contra las cuerdas, ya que en la Jornada 17 enfrentan a América y Toluca respectivamente. La Liguilla empieza a tomar forma y en esta jornada doble, nadie quiere quedar fuera de la foto de los ocho mejores. ¡Se viene un cierre de alarido!

