Mbappé asegura que el PSG no daba miedo en los últimos dos años

El delantero Kylian Mbappé confesó que los últimos dos años el París Saint-Germain "daba menos miedo" a los contrincantes y afirmó que como primera meta es volver a ser intocables en la Ligue 1 y así competir por la Champions.

"Esta temporada y el año pasado dábamos menos miedo, éramos menos intocables. Tenemos un objetivo, volver a intimidar en el plano nacional, no lo hemos hecho estos dos últimos años", comentó Mbappé a la televisora BFMTV.

La "joya" de 23 años reiteró el objetivo de competir por la Champions para la próxima temporada, además se mostró con la confianza de llegar a ser el máxiomo goleador en la historia del PSG y así superar a el uriguayo Edinson Cavani.

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Mbappé, fue el protagonista de la novela más intensa del verano de fichajes en Europa, pues que renovó contrato con el PSG hasta 2025 pese a la oferta que tenía del Real Madrid.

"Con todos los cambios que va a haber sucederán buenas cosas", afirmó el jugador, además consideró buenas las deeclaraciones del presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, que aseguró que el club debe centrarse más en el fútbol y menos en el entretenimiento.

"El club está por encima de todo, este no es mi proyecto. Había un PSG antes de mi llegada y seguirá después, yo solo quiero poner mi piedra a ese edificio", aclaró Mbappé ante los rumores de las condiciones que puso para seguir en París.

Mbappé confía en levantar la Copa del Mundo con Francia

"Hay una buena oportunidad y lo vamos a intentar, pero nos queda mucho trabajo por hacer. Todavía no estamos listos, quedan meses por delante y confío en que lo estemos", aseguró el atacante francés, quien ya obtuvo la máxima gloria del futbol en Rusia 2018.

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