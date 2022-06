Ibai Llanos: “No entendí lo de Mbappé, siento que ocultan algo”

Ibai Llanos es uno de los personajes del mundo del streaming más reconocidos por los grandes futbolistas. Ellos también se han convertido en sus mejores amigos. El streamer español ha seguido desde hace tiempo muy de cerca el “Caso Mbappé”. Para Ibai ha sido una sorpresa que el jugador francés no se quedará en el Real Madrid y ahora nos cuenta lo que significó para él todo lo ocurrido con el crack del PSG.

“No le entendí, para mí todo eso fue muy raro porque pensé que estaba todo hecho para que viniera y él claramente quería venir, me hace sentir de una manera muy extraño, siento que había algo más, algo que no nos quieren contar, si me da mucho pesar que no haya venido”, expresó el streamer español.

Ibai Llanos presenta al nuevo fichaje de Koi Esports

Llanos y su estrecha relación con Gerard Piqué

Ibai no solo guarda una gran relación con futbolistas. También es socio de Gerard Piqué, juntos de aliaron para crear nuevas competencias y eventos que buscan revolucionar el mundo del deporte, el último ejemplo, la primera edición del “Mundial de Globos”.

“Es una persona gigante a nivel de contactos y tiene un mundo de posibilidades, porque es una persona que tiene mucha experiencia en programas y más audiovisuales, ha tenido una época no muy buena sobre muchos temas, muchos de ellos que son Fake News, y no tiene nada que ver con la realidad de él, entiendo que muchas veces la gente no tiene toda la información pero por lo general yo creo que es una persona que nos está ayudado mucho y también en los Esports, hemos tenido todo un proceso donde hemos aprendido mucho y estamos agradecidos”, sentenció Ibai Llanos.

Ibai Habla sobre lo que se le da la gana, se enoja, hace reír, comparte aire, entrevista a superestrellas mundiales del deporte y la música, reacciona a videos, habla de actualidad y de lo que le pasa en su vida. Y lo ven unas siete millones de personas. El streamer español es el ejemplo del nuevo formato de estrella del entretenimiento. Un hombre que relata partidos de videojuegos, un youtuber, un creador de contenidos que hace humor, que cuenta sus problemas y su vida, que sienta opinión sobre los debates, que influencia a millones de jóvenes.