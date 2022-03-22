“Estoy harto"; Mbappé habría explotado por ‘crisis’ que vive en el PSG

Faltan alrededor de 3 meses para que el contrato de Kylian Mbappé con el PSG expire y luego de una seguidilla de malos resultados parece que el francés está llegando a su límite, pues según parece ha explotado y se dijo ‘harto’ de la situación que vive en París.

Los rumores apuntan a que Mbappé no renovará con el PSG y en su lugar llegará como agente libre al Real Madrid. Había una ligera esperanza de firmar un nuevo contrato, pero dados los recientes resultados y las críticas de la afición, parece que eso no sucedería.

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Mbappé le confiesa a Pogba ‘estar harto’ del PSG

Según medios franceses, este día la Selección de Francia se reunió en Clairefontaine para encarar sus últimos duelos internacionales de cara a Qatar 2022, recordando que ellos ya consiguieron su boleto, pero aún así disputarán algunos amistosos.

Mbappé es uno de los jugadores más seguidos por los medios y cada palabra está teniendo eco mundial, por lo que fue así como se captó la cruda confesión que le habría hecho a Paul Pogba en una de las sesiones de entrenamiento.

“¿Cómo va todo?”, preguntó Pogba a Mbappé. “Estoy harto, no puedo más”, habría respondido Kylian.







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Según se comenta, las palabras del jugador del PSG se dijeron a ‘tono de broma’, pero en sí todo puede ser muy subjetivo. Lo que es un hecho es que este futbolista se ha mostrado un tanto incómodo por los recientes acontecimientos, pues luego de la eliminación de la Champions League, su panorama cambió.

Mbappé ha sido la estrella del PSG en la temporada 2021-22 de la Ligue 1, pues el francés suma 37 partidos disputados, contando la liga local, el torneo de copa y la Champions League, donde ha aportado 26 goles y 17 asistencias, más que cualquiera de sus compañeros.

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