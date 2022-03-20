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Fútbol

¿No que Messi era el problema? Memes ríen del PSG por paliza en Mónaco

Sin Lionel Messi en la cancha y luego de ser abucheado hace unos días por la afición, el PSG cayó por 3-0 ante el AS Mónaco y los memes no los perdonaron

Los memes de la derrota del PSG ante Mónaco, con Messi como principal

Escrito por: Azteca Deportes

En los últimos días Lionel Messi fue señalado como el ‘culpable’ de la mala racha del PSG, ya que no sólo lo abuchearon, sino que pedían que saliera del club. Este día el cuadro parisino fue goleado por el Mónaco, pero no sólo eso, sino que el ‘30’ no estuvo en el campo, por lo que los memes salieron a defenderlo.

El PSG suma 3 derrotas en sus últimos 4 encuentros y como se sabe tanto Messi como Neymar han sido criticados fuertemente pues la afición piensa que ‘no están a la altura de Mbappé’; hoy sin el argentino en la cancha, fueron ampliamente superados.

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La escuadra inicial de Pochettino fue ‘de lujo’, pues en el ataque estuvieron los ya mencionados Mbappé y Neymar, además de Wignaldum; en la mediacancha los apoyaron Verratti, Paredes y Pereira.

Mbappé y Messi
|EFE

Pese a los intentos, el PSG nunca logró descifrar el parado táctico del Mónaco, pues con un Wissam Ben Yedder en estado de gracia, fueron vapuleados y goleador por 3-0, hecho que desató una ola de memes.

En redes sociales los fanáticos se manifestaron tanto en contra del cuadro parisino, como de la afición del equipo, pues les recordaron que tacharon a Messi como el problema de la ‘crisis’ que viven pero ahora sin él en el campo les fue igual o peor.

Las burlas fueron de todo tipo, pues los comentarios iban desde que ‘Messi era más grande que el club’, hasta que había muchos fanáticos que los seguían sólo por el argentino e incluso les recordaron su reciente derrota ante el Real Madrid.

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Pese a la derrota, se ve poco probable que el PSG vaya a perder la ventaja que tiene en la Ligue 1, pues con 65 unidades es el líder general y le saca 13 puntos de diferencia al Rennes, su más cercano perseguidor. Lo que es un hecho es que no se fueron con las manos vacías, pues los memes los acompañarán en su pena.

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Los memes de Messi en la derrota del PSG

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