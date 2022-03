¿No que Messi era el problema? Memes ríen del PSG por paliza en Mónaco

En los últimos días Lionel Messi fue señalado como el ‘culpable’ de la mala racha del PSG, ya que no sólo lo abuchearon, sino que pedían que saliera del club. Este día el cuadro parisino fue goleado por el Mónaco, pero no sólo eso, sino que el ‘30’ no estuvo en el campo, por lo que los memes salieron a defenderlo.

El PSG suma 3 derrotas en sus últimos 4 encuentros y como se sabe tanto Messi como Neymar han sido criticados fuertemente pues la afición piensa que ‘no están a la altura de Mbappé’; hoy sin el argentino en la cancha, fueron ampliamente superados.

La escuadra inicial de Pochettino fue ‘de lujo’, pues en el ataque estuvieron los ya mencionados Mbappé y Neymar, además de Wignaldum; en la mediacancha los apoyaron Verratti, Paredes y Pereira.

EFE

Pese a los intentos, el PSG nunca logró descifrar el parado táctico del Mónaco, pues con un Wissam Ben Yedder en estado de gracia, fueron vapuleados y goleador por 3-0, hecho que desató una ola de memes.

En redes sociales los fanáticos se manifestaron tanto en contra del cuadro parisino, como de la afición del equipo, pues les recordaron que tacharon a Messi como el problema de la ‘crisis’ que viven pero ahora sin él en el campo les fue igual o peor.

Las burlas fueron de todo tipo, pues los comentarios iban desde que ‘Messi era más grande que el club’, hasta que había muchos fanáticos que los seguían sólo por el argentino e incluso les recordaron su reciente derrota ante el Real Madrid.

¿Cuál es tu ídolo como jugador? Maradona: Lionel Messi

Pese a la derrota, se ve poco probable que el PSG vaya a perder la ventaja que tiene en la Ligue 1, pues con 65 unidades es el líder general y le saca 13 puntos de diferencia al Rennes, su más cercano perseguidor. Lo que es un hecho es que no se fueron con las manos vacías, pues los memes los acompañarán en su pena.

Los memes de Messi en la derrota del PSG

Imaginando lo lindo que hubiera sido que Lionel Andrés Messi se hubiera ido al Manchester City y no a ese club diminuto llamado PSG pic.twitter.com/EmFQckiQwB — Mavi (@braguimavi) March 13, 2022

Me estás diciendo que el Mónaco bailó al PSG sin Messi? Jajajajajajajajaja

SILBA AHORA SILBA AHORA pic.twitter.com/LlkcJkxxsn — D-zasta🇸🇪 (@LucianoLex99) March 20, 2022

che por suerte juega bien el psg sin Messi, claramente era el el problema. — Matías Marini (@matiasmarinitw) March 20, 2022

— Es que el PSG no defiende bien porque Messi no presiona…



EL PSG SIN MESSI: pic.twitter.com/W2nxmkf2M5 — NahuelGM🇦🇷 (@Nawelson) March 20, 2022

EL PSG PERDIENDO 3-0 SIN MESSI, equipo chiquito @cordon_jp pic.twitter.com/hNRhAd6A6l — Juan Luis (@juanlui2410) March 20, 2022

Hoy no tienen la escusa de echar la culpa a Messi. Habría que celebrar cada derrota de este engendro artificial llamado PSG. https://t.co/9kYDt3geqv — Ángel Iturriaga (@anituarco) March 20, 2022

Mónaco 3 - PSG 0



Culpa de Messi aunque no juegue



Nunca de Mbappé — Eterno Stoichkov (@Diariosdeuncule) March 20, 2022

PSG juega sin Messi y encima está perdiendo. pic.twitter.com/1VuVRV7pFX — Emanuel Barrios (@ManuBarrios97) March 20, 2022

Ah y antes de irme a dormir, la frapera de Messi es más grande que el PSG. Buenas noches pic.twitter.com/E644l99r27 — Habemus Fútbol (@Habemusfutbol10) March 14, 2022

Pierde el #PSG:

Su afición: culpa de #Messi



Que Messi no jugó:

Su afición: culpa de Messi.



RIDÍCULOS!!.. pic.twitter.com/VWrvCZILuS — 𝕊𝕦́𝕡𝕖𝕣 𝟙𝟘 (@Guille10__) March 20, 2022

SILBASTE A MESSI EN LA CANCHA, Y ENCIMA TE GOLEAN EN EL CLÁSICO HACIENDO OTRO PAPELÓN PARA HACERTE BULLYING TODA LA SEMANA. QUÉ HORRIBLES QUE SON.



OFICIALMENTE EL PSG ES EL EQUIPO MÁS PELOTUDO DEL MUNDO. — San Marino Fútbol (@SanMarinoTeam) March 20, 2022

Si alguien pensó que el #PSG no podía decepcionar más, se equivocó. La imagen del club más poderoso de Francia, líder de la #Ligue1, va de mal en peor.

Hoy derrota frente al Mónaco por goleada 0-3. Todas sus estrellas, menos Messi, estaban en cancha.

Pochettino👀 pic.twitter.com/tHEnh9pXHv — Alejandro Rodríguez Cuervo (@Alejandrorc450) March 20, 2022

despierto y lo primero que veo es que el Mónaco le ganó 3-0 al PSG😂😂, ¿no que Messi era el problema? — ℂ𝕒𝕞𝕞 (@cammx10_) March 20, 2022

Messi: 50 titulos individuales y 38 títulos colectivos.

PSG: 43 títulos.



Leo Messi es más grande que el PSG pic.twitter.com/99vN6QpzZA — THANOS CULÉ (@thanoscule) March 13, 2022

“Culpa de messi?A no que no a jugado…entonces a quien le echamos la culpa”dijo la grada del psg pic.twitter.com/05ifQbWaeD — Chichee (@chicheentwite) March 20, 2022