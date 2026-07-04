¡MBAPPÉ PERDONÓ EL PRIMERO! Francia desperdicia una oportunidad clarísima ante Paraguay
Kylian Mbappé estuvo a nada de abrir el marcador para Francia, pero la estrella gala no logró concretar una oportunidad que parecía terminar en gol. El estadio no podía creer lo que acababa de suceder.
¡Increíble falla de Kylian Mbappé! La figura de Francia tuvo en sus pies la oportunidad de marcar el primer gol del partido ante Paraguay, pero la definición no terminó en el fondo de las redes y el marcador permaneció sin movimientos.