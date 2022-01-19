Estrella del PSG es baja previo a recibir al Real Madrid

París, Francia. El astro francés del París Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappé, máximo anotar del equipo parisino esta temporada, sufre una lesión en los aductores, indicó el club, que no precisó la duración de la recuperación, a un mes del partido de ida en Francia de los octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid.

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"Mbappé está siendo tratado por dolor en un aductor. Será sometido a una revisión el viernes para determinar la evolución", señaló el parte médico del París Saint-Germain.

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Autor de 10 goles y 8 asistencias, el campeón del mundo es una pieza importante del esquema de Mauricio Pochettino, que el próximo 15 de febrero recibe al equipo merengue en el choque más atractivo de esta fase de la Champions League.

Su peso en el equipo ha eclipsado a otros astros, como el argentino Lionel Messi, que se acaba de reincorporar a los entrenamientos luego de recuperarse de Covid-19, o el brasileño Neymar, que también está lesionado y se espera que vuelva a correr la semana próxima.

El portero costarricense Keylor Navas, que también tuvo el coronavirus, ha dado negativo, por lo que volverá a entrenar este jueves.



Lionel Messi regresa a los entrenamientos

Pero no todo son malas noticias para el PSG, ya que Lionel Messi regresó este martes a los entrenamientos luego de haber sido positivo por coronavirus a finales del año pasado, indicó el club en su cuenta de Twitter.

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El jugador contrajo la enfermedad en Rosario, donde pasó las fiestas de fin de año junto a su familia, y su recuperación fue más lenta de lo previsto, según confesó el propio futbolista en su cuenta de Instagram.

Messi se ha perdido por este motivo un duelo de Copa de Francia y dos de liga, pero puede volver el próximo domingo contra el Reims.

En total, desde su llegada al PSG el pasado verano, procedente del Barcelona, su club de toda la vida, Messi se ha perdido diez partidos de liga por diferentes motivos.

Con información de EFE

