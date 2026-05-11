Mbappé no se rinde, mientras, el madridismo exige respuestas

El Real Madrid vive días complicados. La derrota ante el Barcelona en el Camp Nou terminó por sepultar las últimas esperanzas merengues en LaLiga y confirmó una temporada en blanco para el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa.

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En medio de ese ambiente tenso, Kylian Mbappé apareció este lunes en Valdebebas con un objetivo claro: recuperarse cuanto antes y cerrar el torneo de la mejor manera posible. A pesar de que la plantilla tuvo descanso tras el golpe sufrido en el Clásico, el delantero francés acudió a la Ciudad Deportiva para continuar con el tratamiento de las molestias físicas que lo dejaron fuera de los dos últimos compromisos, incluido el duelo ante el Barcelona.

Mbappé parecía listo para reaparecer luego de entrenar con normalidad el viernes pasado. Sin embargo, el sábado volvió a resentirse durante la parte final de la práctica y decidió no arriesgar. Horas antes del partido se confirmó oficialmente su ausencia.

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Las críticas rodean a Mbappé tras su viaje a Italia

La baja del francés no pasó desapercibida y estuvo acompañada de una fuerte polémica. Durante su proceso de recuperación, Mbappé viajó a Cerdeña junto a la actriz española Ester Expósito, situación que generó molestia entre parte de la afición y la prensa española.

Las críticas aumentaron todavía más cuando el atacante no pudo disputar el Clásico y, durante el encuentro, publicó en redes sociales una fotografía apoyando al equipo mientras el marcador ya favorecía 2-0 al Barcelona.

El ambiente alrededor del francés se ha vuelto especialmente delicado, sobre todo porque el madridismo esperaba que fuera la gran figura capaz de evitar una temporada sin títulos.

El Pichichi, el último objetivo del francés

El Real Madrid ya no pelea por campeonatos, Mbappé todavía tiene una meta individual por alcanzar: terminar como máximo goleador de LaLiga. El atacante suma 24 goles y parecía tener encaminado el reconocimiento, pero sus recientes ausencias han abierto la puerta para que Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, se acerque peligrosamente con 22 anotaciones tras marcar el fin de semana.

Por ahora, Arbeloa no garantizó el regreso del francés antes de que termine la temporada.

"Quedan dos semanas y habrá que ver cómo evoluciona de las molestias para ver si puede jugar o no", explicó el técnico. El partido ante el Real Oviedo en el Santiago Bernabéu aparece como la primera posibilidad para que Mbappé vuelva a tener minutos.

Además, será un duelo especial, pues la afición madridista podría convertirlo en un auténtico examen para un equipo que cerrará el año sin levantar un solo trofeo.

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